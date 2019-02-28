شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. الذكاء الاصطناعى يعدل صورك ويغير ملامح وجهك حسب رغبتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت ترغب في إجراء تغييرات على وجهك وشعرك وملابسك فى الصور التى قمت بنشرها على الإنترنت، فقد يصبح الأمر أسهل وأبسط بفضل برنامج ذكاء اصطناعى جديد قيد التطوير فى كوريا الجنوبية، والذى سيتيح لك إجراء تعديلات باستخدام ضغطة إصبع.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يمكن للمستخدمين إجراء التغييرات التي يريدونها - مثل رفع الحواجب لأعلى، أو تغيير الفك أو إضافة حلق جديد - على الصور مباشرة.



تغيير الصور

تم إصدار تفاصيل البرنامج الجديد فى دراسة أجراها الباحثان Youngjoo Jo و Jongyoul Park من معهد أبحاث الالكترونيات والاتصالات فى كوريا الجنوبية، والمقرر نشرها فى وقت لاحق من هذا العام.

قام الباحثون بتدريب البرنامج باستخدام صور المشاهير، بما في ذلك النجمة ايمي ادامز، إذ قام البرنامج بتغيير حواجبها وشكل أنفها وفكها، أما الممثل الأسترالي كريس هيمسوورث فتم تلوين عيناه.

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البرنامج

كما تم استخدام صور جوليا روبرتس والممثل جوش هندرسون وغيرهم ، وإضافة نظارات وإزالتها وتغيير أعينهم، ولم يتضح بعد ما إذا كان النظام سيتاح للجمهور.