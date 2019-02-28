شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7 خطوات لازم تعملها قبل ما تصدق أى رسالة على واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل الملايين من مستخدمى تطبيق واتس آب رسائل تبدو وكأنها إعلان مهم أو معلومة تم اكتشافها، وتبدو حقيقية للغاية، بسبب انتشارها الكبير بين المستخدمين ومشاركتها كثيرًا على واتس آب، إلا أنها قد تكون معلومات خاطئة ومزيفة هدفها التضليل فقط، لذلك يحاول تطبيق WhatsApp رفع الوعى حول مسألة الأخبار المزيفة واتخاذ عدة خطوات لمكافحتها، لذا إليك بعض النصائح التي تساعدك على معرفة ما إذا كانت الرسالة المشاركة على WhatsApp حقيقية أو مزيفة، وفقًا لما ذكره موقع "gadgetsnow" التكنولوجى.

1- ابحث عن رسائل WhatsApp التي تبدو مختلفة: فالأخبار المزورة تكون كلماتها خاطئة أو النحو بها سىء، لذلك ابحث دائمًا عن هذه العلامات للتحقق من أي معلومات تتلقاها.

2-اسأل عن هدف أي رسالة WhatsApp يتسبب محتواها فى إثارة غضبك: إذا قرأت شيئًا يجعلك غاضبًا أو خائفًا، اسأل عما إذا كان قد تم مشاركتها لتجعلك تشعر بهذه الطريقة، وإذا كانت الإجابة بنعم، فكر مليًا قبل مشاركتها مرة أخرى، لأنها قد تكون هدفها التضليل ونشر أخبار مزيفة ليس إلا.

3- ابحث عن كلمة 'Forwarded' على الرسالة التي تتلقاها على WhatsApp: طرح تطبيق WhatsApp ميزة جديدة تتيح للمستخدمين معرفة ما إذا تمت إعادة توجيه الرسالة أم لا، وذلك من خلال تصنيف واضح "Forwarded".

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4- تأكد مرة أخرى من المعلومات التي تبدو غير معقولة: غالبًا ما نتلقى قصصًا عبر WhatsApp يبدو من الصعب تصديقها، ومن الأفضل دائمًا التحقق منها بدلاً من الإيمان بها بشكل أعمى.

5- تحقق من الصور ومقاطع الفيديو في الرسائل بعناية.

6- تحقق بشكل وثيق من الروابط التى يتم مشاركتها فى رسائل WhatsApp وهل يتم مشاركتها من مصادر موثوقة وصفحات رسمية أم من مصادر تحمل طريقة سيئة فى العرض والمضمون.

7- استخدم مصادر أخرى للتدقيق والبحث.