شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مواصفات USB 3.2 فائقة السرعة لأجهزة الكمبيوتر لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقد أصبحت وصلة USB 3.2 السريعة جاهزة تقنيًا، حيث كشفت هيئة USB-IF عن أن وحدات التحكم 3.2 سوف تكون متاحة في وقت لاحق في عام 2019، والتى ستستخدم في أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

ووفقًا لما ذكره موقع " engadget" التكنولوجى، قد يكون الأمر غير محمس فى البداية لاستخدام هذه الوصلة فقط على أجهزة الكمبيوتر المكتبية ولكن ربما مع الوقت فى العام المقبل قد تتوفر أيضًا على أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو التليفونات الذكية.

وعلى الرغم من أنه يمكنك بالفعل الحصول على سرعة 40 جيجابت في الثانية باستخدام منفذ Thunderbolt 3، إلا أنه لا يزال يمثل تكنولوجيا غريبة وغالية الثمن نسبياً، ونادرًا ما يستخدم Thunderbolt على جهاز كمبيوتر خارج أجهزة Apple.