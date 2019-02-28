شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل جديدة عن الإصدارات المقبلة من لعبة "بوكيمون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Nintendo أخيرًا عن بعض المعلومات الخاصة بألعاب Pokémon القادمة لجهاز Switch، والتى سيطلق عليها اسم Pokémon Sword وShield. ووفقًا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، فسيطلق على المنطقة التى تدور فيها هذه اللعبة اسم "جالار"، والموجودة بالمملكة المتحدة، وسيرافق اللاعبون فى بداية رحلتهم 3 شخصيات وهم Grookee (شخصية العشب)، Scorbunny (النار) وSobble (الماء). Advertisements وتستهدف اللعبتان كلاً من اللاعبين القدامى والقادمين الجدد الذين قد يكونون على دراية فقط بإصدار Let's Go، ومن غير الواضح ما إذا كانت السلسلة ستنتقل بنجاح لجهاز الألعاب Switch.

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