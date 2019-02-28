تكنولوجيا: “الهاتف الذكي القابل للطي”.. جنون المنافسة يدفع بالشركات في فخ “التقليد”

ما الميزة التي تجعلك تميل إلى هاتف بعينه عن آخر؟! هل التصميم؟ أم التقنيات الحديثة؟ أم اللون؟ أم السعر؟.

بمعنى آخر، هل تستطيع الاختيار من بين عدة هواتف يشبهون بعضهم البعض، ويتميزون بصفة أساسية واحدة، وهي أنهم قابلين للطي؟.. مؤكد أنك لن تستطيع إلا إذا كنت خبيرا في الهواتف، وهذا ما وقعت فيه 5 شركات تعمل علي تصنيع الهواتف.

حيث أقدمت أكثر من شركة على صناعة هاتف ذكي قابل للطي، دون أن تلاحظ كل شركة منهم أنها تقوم بتقليد الأخرى، وإليك الشركات..

هاتف FlexPai

أول هاتف ذكي قابل للطي تم الإعلان عنه جاء من شركة “رويول” Royole الأمريكية (صينية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية)، يتميز بشاشة من نوع أموليد AMOLED بقياس 7.8 بوصة يمكن طيها إلى نصفين، وهي بدقة 1920*1440 (QHD) بكثافة 308 بكسل لكل بوصة.

يبدأ سعر هواتف “فلكسباي” FlexPai من 1,318 دولارا (حوالي 24 ألف جنيه مصري)، ويتميز هذا الإصدار بمساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت، في حين يتوقع أن يصل سعر نسخة 256 جيجابايت إلى 1,469 دولارا (حوالي 27 ألف جنيه مصري).

هاتف جالاكسي فولد Galaxy Fold

أعلنت سامسونج Samsung أن هاتفها الذكي القابل للطي “جالاكسي فولد” Galaxy Fold سوف يصل إلى الأسواق الأمريكية في 26 أبريل القادم، وأن سعره سيبدأ من 1,980 دولارا (حوالي 35 ألف جنيها مصريا)، وسيصل إلى أوروبا في 3 مايو القادم، وسيبدأ سعره من 2,000 يورو (حوالي 40 ألف جنيها مصريا).

وأكدت سامسونج صدور طراز من هاتفها “جالاكسي فولد” يدعم الجيل الخامس للاتصالات 5G، ويبلغ قياس شاشة هاتف “جالاكسي فولد” 7.3 بوصة، وعند طيه يتحول إلى هاتف ذكي بقياس شاشة 4.6 بوصة، وهو يعمل بمعالج كوالكوم Qualcomm 7nm octa-core، وذاكرة وصول عشوائي (رام) 12 جيجابايت، وهو مزود ببطاريتين بقدرة إجمالية 4,380 مللي أمبير ساعة.

و قامت سامسونج ببناء عمود صلب قوي لهاتفها الذكي القابل للطي، مع نظام مفصلي يحتوي على العديد من التروس المتشابكة، وتم إخفاء هذه التروس في الجزء الخلفي من الجهاز، كما أن الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات، بدقة 16 و12 و12 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة 10 ميجابكسل، كما سيصدر الجهاز في 4 ألوان.

هاتف Huawei Mate X

Advertisements

كشفت هواوي Huawei عن هاتفها الذكي القابل للطي Huawei Mate X 5G في مؤتمر عقدته خلال مشاركتها في مؤتمر الجوالات العالمي MWC 2019 في برشلونة بأسبانيا.

وكشفت هواوي عن مواصفات أول هواتفها الذكية القابلة للطي أمام الحضور، حيث قياس شاشته 6.6 بوصة في وضعية الهاتف، و8 بوصة في وضعية التابلت، ويعمل بشاشة من نوع أوليد OLED، ولا يحتوي الهاتف ذو الحواف الرفيعة للغاية على نتوء (نوتش).

وضعت هواوي مستشعر البصمة في هاتفها القابل للطي Mate X في زر فتح الهاتف (الباور)، وقد أطلقت هواوي على تصميم الهاتف اسم “جناح الصقر” Falcon Wing، وأكدت أن مهندسيها عملوا على هذا التصميم طوال 3 سنوات.

وقالت هواوي أن نظام المفصلات في هاتفها Mate X يحتوي على 100 مكون تم تسجيل براءة اختراعهم باسمها، وأن هذا الإصدار من الهاتف سيعمل بذاكرة وصول عشوائية (رام) 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية 512 جيجابايت، وأنه سيتم طرحه في لون واحد في الأزرق النجمي.

ووضعت هواوي مستشعر البصمة في هاتفها القابل للطي Mate X في زر فتح الهاتف (الباور)، وقد أطلقت هواوي على تصميم الهاتف اسم “جناح الصقر” Falcon Wing، وأكدت أن مهندسيها عملوا على هذا التصميم طوال 3 سنوات.

وقالت هواوي أن نظام المفصلات في هاتفها Mate X يحتوي على 100 مكون تم تسجيل براءة اختراعهم باسمها، وأن هذا الإصدار من الهاتف سيعمل بذاكرة وصول عشوائية (رام) 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية 512 جيجابايت، وأنه سيتم طرحه في لون واحد في الأزرق النجمي.

ويبلغ سمك هاتف هواوي Mate X في الوضع المفرود 5.4 مم، كما أطلقت هواوي غلاف حماية للهاتف مخصص له، كما تميز الهاتف بدعمه لشبكات الجيل الخامس للاتصالات 5G، وكذلك بمعالجه كيرين Kirin 980 SoC وشريحة بالونج Balong 5000 التي تحسن من الاتصال بشبكات 5G.

وبطارية هاتف هواوي Mate X بقدرة 4,500 مللي أمبير ساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 55 وات، وتؤكد هواوي أن البطارية تشحن 85% من طاقتها في 30 دقيقة فقط.

وحول سعر هاتف هواوي Huawei Mate X القابل للطي، أعلنت هواوي أنه سيكون 2,299 يورو (حوالي 46 ألف جنيه مصري)، وسيتاح في الأسواق منتصف العام الجاري.

هاتف شاومي القابل للطي

كشفت شركة شاومي Xiaomi الصينية، لتصنيع الإلكترونيات والهواتف الذكية، عن فيديو دعائي لهاتفها الذكي القابل للطي، يظهر فيه مؤسسها ورئيسها لين بين وهو يستخدم الهاتف.

وبحسب الفيديو، فإنه يتم طي طرفي الهاتف أسفل قطعة الوسط به، ليتحول من حاسوب لوحي (تابلت) إلى حجم الهاتف الذكي المعتاد، وهو التصميم الذي أشاد به كثير من المختصين، واصفين إياه بالاستخدام العملي الأمثل لمفهوم طي الهواتف الذكية، بدلا من التصميم المبدئي المرن الذي أعلنت عنه الشركات الأخرى بخصوص هواتفها الذكية القابلة للطي حتى الآن.

&

وفي حين لم تكشف شاومي أي تفاصيل حول هاتفها الذكي القابل للطي، أشار رئيسها إلى أن هذا النموذج هو النموذج الهندسي للهاتف، الذي تغلبت فيه شاومي على سلسلة من المشكلات التقنية، مثل مشكلة الشاشة المرنة القابلة للطي وتقنية الغطاء المرن وتقنية تكيف واجهة المستخدم مع عملية الطي، وقد ظهر في الفيديو الاستجابة المرنة لنظام وواجهة تشغيل الهاتف مع عملية الطي أثناء تشغيل أحد مقاطع الفيديو.