شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد تحويلها لفيلم.. إنتاج 3 ألعاب جديدة لرواية الخيال العلمى "Dune" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الإعلان عن تحويل رواية الكثبان Dune الشهيرة إلى فيلم خيال علمى بحلول 2020 فقط، كشف تقرير لموقع Engadget الأمريكى عن إنتاج سلسلة من الألعاب الجديدة بنفس اسمها وتفاصيلها الممتعة.

وسيتم إطلاق ثلاث ألعاب جديدة على الأقل يمكن الاستمتاع بها على أجهزة الكمبيوتر، كما أفادت تقارير TechRadar، بأن Legendary Studios التي تملك حقوق الفيلم Dune وقعت عقدًا لمدة ست سنوات مع Funcom، المسئولة عن تطوير الألعاب.

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ويوجد بعض الشائعات التى تقول إن الشركة بدأت إنتاج لعبة متعددة اللاعبين، وتتمتع بإمكانيات هائلة بالنظر إلى الامتداد الغريب والرائع لكونها مستمدة من فيلم "Dune".