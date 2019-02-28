بالو ألتو نتوركس تطرح أول منصة أمنية مفتوحة قائمة على الذكاء الاصطناعي

دبي - الخليج 365 :

كشفت اليوم بالو ألتو نتوركس، الشركة الرائدة في تطوير الجيل التالي من الحلول الأمنية، النقاب عن المنصة الأمنية المتكاملة والقائمة على الذكاء الاصطناعي كورتكس Cortex التي تعمل على تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتطورة بغية النهوض بأساليب إدارة الحلول الأمنية في المستقبل.

وتوفر منصة كورتكس مستويات حماية مفتوحة ومستمرة وفريدة من نوعها على مستوى القطاع، كما تعدّ تطوراً هاماً في ميادين توفير التطبيقات المتقدمة المصصمة خصيصاً بهدف تبسيط العمليات الأمنية ورفع سوية النتائج المرجوة. وتسمح كورتكس لفرق متابعة العمليات الأمنية بتسريع عمليات دراسة وتحليل مجموعة البيانات الضخمة وذلك بفضل توفرها على منصة سحابية عامة وعالمية تتسم بقابلية التوسعة حسب الحاجة. وتتيح منصة كورتكس للعملاء تخزين وتحليل كميات كبيرة من البيانات بشكل آمن، وهي البيانات التي يتم تطويعها بحيث يتم التعامل معها بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بغرض العثور على التهديدات الأمنية المحتملة وتعزيز قدرات الاستجابة لها بأقصى سرعة.

كما كشفت الشركة عن منتج الحماية Cortex XDR الأول من نوعه في ميادين الكشف والاستقصاء عن الخروقات الأمنية والاستجابة لها، وهو مصمم بشكل خاص لتمكين التكامل اللازم بين بيانات الشبكة ونقاط الوصول النهائية والسحابة. ويتمتع منتج الحماية Cortex XDR بقدرات الكشف عن التهديدات الأمنية باستخدام التحليلات السلوكية، وتسريع إجراءات التحقيق والاستقصاء من خلال أتمتة العمليات، فضلاً عن التصدي للهجمات وإيقافها قبل وقوع أية أضرار وذلك من خلال رفع سوية التكامل المُحكم مع نقاط الدعم الحالية.

وفي هذا السياق قال لي كلاريتش، الرئيس التنفيذي لإدارة المنتجات لدى بالو ألتو نتوركس: "في الوقت الذي تعتبر فيه قدرات الكشف عن التهديدات الأمنية والاستجابة لها جزءاً لا يتجزأ من حلول الأمن الإلكتروني، بات النموذج الحالي لاستخدام منتجات أمنية منفصلة يترك ثغرات أمنية في المؤسسات. ونحن على ثقة من أن الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة تتمثل في تطبيق حلول الحماية الوقائية الأفضل في فئتها، التي يضاف إليها القدرة على تطويع البيانات وتحليلها على نطاق واسع من أكبر عدد ممكن من المصادر، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للكشف عن التهديدات الإلكترونية والاستجابة لها بأقصى سرعة".