إبرام شراكة استراتيجية بين مجلس كبار مسؤولي المعلومات وأروبا

أعلن مجلس كبار مسؤولي المعلومات شركة أروبا إحدى الشركات التابعة لمجموعة هيوليت-باكارد العالمية شريكاً استراتيجياً خلال 2019، وذلك في سياق سعي المجلس لتوسيع شبكة الشركات المتعاونة.
يذكر أن مجلس كبار مسؤولي المعلومات هو أحد المبادرات التابعة لـ سمارت وورلد، وهو منصة هامة لكافة مسؤولي المعلومات في المؤسسات الحكومية والخاصة ويعمل على تبادل الأفكار والمعلومات بينهم لتحقيق الاستفادة المشتركة.
وعبّر أحمد المُلا رئيس مجلس إدارة مجلس كبار مسؤولي المعلومات عن خالص سعادته بهذا التحالف وأضاف: " يسرنا ويشرفنا الدخول في شراكة استراتيجية مع أروبا التابعة لمجموعة هيوليت-باكارد العالمية وهي واحدة من كبريات الشركات الإماراتية العاملة في مجال المعلومات والرقمنة. أشعر بسعادة بالغة بانضمام تلك الشركة الرائدة إلى شبكة أعمالنا ولدي ثقة كبيرة بأنها ستكون إضافة قوية."
الجدير بالذكر أن أروبا تنضم بفخر لمجلس كبار مسؤولي المعلومات والذي يعُد منصة رائدة تجمع أهم اللاعبين في مجال التقنية لتبادل المعلومات والأفكار الابتكارية. يسعى المجلس بشكل حثيث لترسيخ مفاهيم الابتكار في مجال التكنولوجيا، والمساهمة في تحقيق هدف الإمارات لتكون الدولة الأكثر ابتكاراً بحلول 2021.
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