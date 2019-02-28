شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 14 مارس المقبل.. لعبة الزراعة "RPG Stardew Valley" تتوفر بنظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلاق لعبة الزراعة "RPG Stardew Valley" على نظام Android، بعد 5 أشهر من توفرها على نظام ios، وستكون اللعبة التى متاحة على متجر Google Play في 14 مارس، ما يعني أن مستخدمي Android لن يحتاجوا بعد الآن إلى جهاز Nintendo Switch لإدارة مزارعهم الافتراضية أثناء التنقل.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، تحاكى اللعبة الواقع فى تفاصيلها، حيث يرث اللاعبون مزرعة قديمة ويضطرون إلى العمل على الأرض ببعض الأدوات اليدوية وقليل من العملات.

أصبحت هذه اللعبة المفضلة لدى المعجبين على جهاز Switch للألعاب سريعا، وفي العام الماضي، تم تحويلها إلى لعبة متعددة اللاعبين على الرغم من أن إصدارات الهاتف لا تدعم هذه الميزة حتى الآن، ثم تم تحويلها لنظام ios وأخيرًا أصبحت أيضًا على نظام أندرويد.

ويضيف إصدار Android أيضًا خيارات لامتلاك أسرابك باللغة الكورية والإيطالية والفرنسية والتركية، أو اللغات الستة الأخرى المدعومة سابقًا