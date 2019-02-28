شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عشان تتباع اكتر.. اتهامات بتزوير تقييم كبسولات لإنقاص الوزن على أمازون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أحد المسوقين على أمازون بالقيام بتقييم وتعليقات مزورة مدفوعة، حيث أدانتها بدفع موقع "amazonverifiedreviews" لكتابة وإرسال تعليقات مزيفة عن منتجها وهو عبارة عن كبسولات لإنقاص الوزن.

ووفقًا لما ذكره موقع "engadget"، قالت اللجنة إن المنتج يحتاج إلى متوسط تقييم 4.3 من 5 نجوم لبيعه، والمشكلة فى أن المدعى عليهم جعلوها تبدو وكأن التقييم 5 نجوم، والتساؤل المطروح حاليًا هل هى شرعية أو ملفقة بالفعل.

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ومن جانبها، أعلنت شركة أمازون فى تصريحات لها: "نحن نرحب بعمل FTC في هذا المجال، وتستثمر Amazon موارد كبيرة لحماية نزاهة التقييمات في متجرنا لأننا نعلم أن العملاء يقدرون الأفكار والخبرات التي يشاركها الزملاء المتسوقون، فلدينا إرشادات واضحة للمشاركين لكل من المقييمين وشركاء البيع، ونقوم باتخاذ اجراءات فى حالة التجاوز بتعليق الأمر أو الحظر وننظر في اتخاذ إجراء قانوني ضد من ينتهكون سياساتنا".

الأمازون قد تصارع مع مشكلة الاستعراض الوهمية لفترة طويلة الآن، وقد تم رفع دعاوى قضائية من قبل ضد العديد من المواقع المزيفة للمراجعة والتقييم على مر السنين، ففي عام 2016، أعلن مدير قسم حماية المستهلك في شركة FTC أندرو سميث في بيان: "عندما تشتري شركة مراجعات مزيفة لتضخيم تقييماتها في الأمازون، فإنها تؤذي كل من المتسوقين والشركات التي تلتزم بالقواعد".