شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلق تلسكوب لاكتشاف 1400 كوكب جديد بحلول 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانى عن أن ناسا تسعى لإطلاق تلسكوب فائق الذكاء، لاستكشاف ما يصل إلى 1400 كوكب جديد.

وستساهم هذه المهمة الفضائية المقبلة، والتى تبلغ تكلفتها نحو 2.45 مليار جنيه استرلينى (3.25 مليار دولار)، فى إنتاج أوضح صور للكون.

وستستمر البعثة والتى لا تزال فى مرحلة التخطيط حاليًا، فى عمل التلسكوب السابق "كبلر"، الذى وجد أكثر من 2600 كوكب خارج مجموعتنا الشمسية قبل انتهاء مهمته فى أكتوبر الماضى.

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ومن المقرر إطلاقه المهمة، التى يطلق عليها اسم WFIRST، فى منتصف عام 2020 ، فوفقًا لوكالة ناسا، تتمثل الأهداف الرئيسية للبعثة فى دراسة الطاقة المظلمة ودراسة الكواكب الخارجية.

وقالت ناسا: "وجد هابل عددًا قليلاً فقط من المجرات خلال 500 مليون عام من الانفجار الكبير، إلا أن WFIRST سيجد المئات من هذه الأشياء النادرة".

وقال الدكتور ماثيو بينى، الباحث فى دراسة ما بعد الدكتوراه فى قسم علم الفلك فى ولاية أوهايو: "نريد أن نعرف نوع أنظمة الكواكب الموجودة هناك، وللقيام بذلك، لا تحتاج إلى مجرد النظر إلى الأشياء الواضحة والسهلة، بل أنت بحاجة للنظر فى كل شيء".