كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Emergy”..جهاز تمرين يدوي جديد لبناء العضلات في وقت أقل

متابعة-سنيار: Emergy هو جهاز تمرين يدوي جديد يستخدم مقاومة عزم الدوران لتمرين المزيد من مجموعات العضلات في وقت أقل.

يتيح لك التصميم اليدوي لـ Emergy إمكانية العمل أينما كنت، وهو جهاز تمرين جديد أنيق يهدف لإضافة الكثير من الوقت الفعّال لحياتك، وإلى جانب توفير الوقت، سوف يساعدك على بناء العضلات، وتقوية العضلات الأساسية، والحصول على وقت أكثر نشاطًا في يومك.

الجهاز متاح للدعم على Kickstarter، وتبدأ التبرعات من 49 دولار أو ما يقرب من 37 جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن تتم عملية الشحن في جميع أنحاء العالم في نوفمبر 2019.