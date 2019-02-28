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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Hexbot”..روبوت يجمع بين آلة للنقش وطابعة ثلاثية
متابعة-سنيار: “Hexbot” هو روبوت جديد يمكنه القيام بالعديد من المهام، ومنها الطباعة الثلاثية.
وقال مطوروه أنهم يهدفون إلى إنشاء أداة متعددة الوظائف يمكنها إنجاز العديد من المهام، وهم يواصلون العمل على اختبار إمكانيات Hexbot.
ووفقا لمقطع فيديو تم نشره على موقع “ماشابل” يمكن لـ Hexbot تحويل أي منطقة أو سطح إلى مساحة عمل، وهو يجمع بين آلة للنقش وطابعة ثلاثية.
“Hexbot” متاح للدعم على kickstarter، وقد نجح مطوروه في الحصول على 1000 ٪ من هدف التمويل، رغم بقاء أكثر من أسبوع على لنتهاء حملتهم.
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