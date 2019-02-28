كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هاتف “Mate 20 Pro” يحصل على جائزة أفضل هاتف ذكي خلال حفل توزيع جوائز “Glomo”

متابعة-سنيار: بعد انتهاء مؤتمر MWC 2019، حان الوقت لأن تصدر GSMA جوائزها السنوية (GLOMO).

وتغطي الجوائز التي يمنحها تحاد مشغلي وشركات الهواتف المحمولة GSMA المنظم للمؤتمر، العديد من مجالات التكنولوجيا.

ففي فئة أفضل الهواتف الذكية، اختارت لجنة التحكيم هاتف هواوي “Huawei Mate 20 Pro”.

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أما في فئة أفضل إبداع للمستهلكين من خلال الجوال بشكل عام، قامت GSMA بتكريم Epic Games عن لعبتها Fortnite Franchise.

فازت سامسونج بجائزة أفضل تقنية موبايل يمكن ارتداؤها في ساعة جالاكسي.

بينما فازت شركة Google بجائزة Innovation Devonation Device عن تقنية الرؤية الليلية Night Sight التي عرضت لأول مرة على هاتف Pixel 3 و Pixel 3 XL.