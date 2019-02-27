شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذيرات من عرض فيديوهات تحرض الأطفال على الانتحار عبر "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان من المفترض أن يكون تطبيق YouTube Kids مكانًا آمنًا للأطفال الذين يقضون وقتا طويلا أمام شاشته، لمتابعة محتويات مثل "Patow Patrol" أو يغنون مع "Baby Shark"، ولكن فى الآونة الأخيرة، اكتشف العديد من الآباء مقاطع فيديو مزعجة على التطبيق، ما يجعلهم يتساءلون عن مدى أمان أطفالهم، ومن ضمنها مقطعًا مدته 9 ثوانٍ يتم تحريره من قِبل رجل يقدم نصيحة حول كيفية فصل معصميك بشكل صحيح.

ووفقاً لموقع mysuncoastفإن الأهل الذين لا يراقبون ما يشاهده أطفالهم عن كثب يمكن أن يفوتهم بسهولة هذا الفيديو السريع، لأنه سرعان ما يتم العودة مرة أخرى إلى الفيديو العادي.

وأرسلت بعض الأمهات المقطع إلى المواقع المعنية بالأطفال، وبعض مواقع التواصل الاجتماعى، محذرين أولياء الأمور من ترك أطفالهم أمام الإنترنت بدون متابعة.