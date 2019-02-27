تكنولوجيا: FedEx تكشف عن أحدث روبوت لتوصيل البريد ذاتياً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة FedEx عن أحدث روبوت مصمم لدعم توصيل البريد ذاتياً، حيث من المقرر أن يدعم روبوت SameDay Bot توصيل البريد السريع للمستخدمين في البداية.

تعتمد الكثير من الشركات في الآونة الأخيرة على أجهزة الروبوت في تنفيذ العديد من المهام ذاتياً، وتنضم شركة FedEx للشركات التي تعتمد على الروبوت في إنجاز المهام، حيث كشفت مؤخراً عن روبوت SameDay Bot الذي يدعم توصيل البريد ذاتياً.

ويعمل روبوت SameDay Bot بدعم من بطارية ليصل إلى سرعة 10 ميل في الساعة، كما يأتي بمجموعة من أجهزة مستشعرات LIDAR التي تدعم الروبوت في عملية التوجيه ذاتياً لتفادي الإصطدام بالحركة المرورية أو المشاة أو أي من العقبات في الطريق، وهي المستشعرات ذاتها المستخدمة في السيارات ذاتية القيادة.

كما أشارت FedEx إلى أن التجارب الأولى لكفاءة وآداء روبوت SameDay Bot ستكون في توصيل البريد السريع بين مكاتب الشركة ومقرها الرئيسي، على أن يتم التوسع بالتجربة بعد أن يتم التحقق من نجاحها بالفعل.

Advertisements

من جانب أخر تجري FedEx محادثات مع بعض الشركات والأعمال التجارية مثل AutoZone، Lowe’s،Pizza Hut،Target وأيضاً Walgreens وWalmart لتقييم مدى حاجة هذه الشركات لهذه التقنية الجديدة في توصيل البريد، بشكل خاص للأعمال التجارية التي تحتاج إلى توصيل طلبات لعملاء على مسافة 60 ميل وهي المسافة الأنسب لإختبار آداء روبوت SameDay Bot.

يذكر أن روبوت SameDay Bot يحتوي على شاشات أمامية وأيضاً في الجهة الخلفية لدعم التواصل مع المشاة، كما تظهر كلمة “مرحباً” على الشاشة الأمامية، بينما تظهر الشاشة الخلفية الوجهة الخاصة بالروبوت، كما تعمل على تنبيه المشاة في حالة التوقف.

المصدر

اعلان

