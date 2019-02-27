تكنولوجيا: Nintendo تعلن عن ألعاب Pokémon Sword وShield لأجهزة Switch

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Nintendo رسمياً عن خططها لإطلاق Pokémon Sword وPokémon Shield على وحدة التحكم في الألعاب Switch في خريف هذا العام.

تطلق شركة Nintendo الجيل الثامن من ألعاب Pokémon في خريف هذا العام، حيث أعلنت الشركة رسمياً اليوم عن كلاً من لعبة Pokémon Sword وPokémon Shield المقرر أن تتوفر قريباً لمستخدمي وحدة التحكم في الألعاب Switch.

وتأتي كلاً من لعبتي Pokémon Sword وPokémon Shield بجرافيك ثلاثي الأبعاد وcel-shaded، لتقدم تجربة مميزة وجديدة تختلف عن ألعاب Pokémon السابقة.

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أيضاً من المقرر أن تدور أحدث الألعاب في منطقة جديدة Galar، كما تأتي بشخصيات مبتكرة من البوكيمون، من بينهم ثلاثة من الشخصيات ظهرت بالفعل في الفيديو الترويجي للعبة وهم Grookey و Scorbunny وأيضاً Sobb.

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