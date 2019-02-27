تكنولوجيا: مايكروسوفت تحاول من جديد منافسة كروم بوك بنظام تشغيل Windows Lite OS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ شركة مايكروسوفت من جديد في منافسة نظام تشغيل جوجل لأجهزة الحاسب Chrome OS، وذلك من خلال نظام Windows Lite OS الذي يأتي بحجم أصغر وواجهة واضحة وسلسة للمستخدم.

ينتشر نظام تشغيل Windows في الكثير من أجهزة الحاسب المحمول والمكتبي المتوفرة في الأسواق بالفعل، إلا أن مايكروسوفت تبذل محاولات مستمرة لمنافسة نظام تشغيل كروم الذي يسيطر على أغلب الأجهزة التعليمية في الأسواق.

وفي إطار محاولات عملاق البرمجيات المستمرة تستعد لإطلاق نظام تشغيل Windows Lite OS الذي لا يعد إصدار جديد ومنفصل عن نظام Windows 10 الحالي وفقاً لتصريحات Petri من مايكروسوفت، إلا أنه يأتي بتجربة جديدة وواجهة واضحة وسلسة لا تختلف عن نظام Chrome OS.

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وقد أكد التقرير الذي جاء بتفاصيل حول نظام Windows Lite OS أنه نسخة أصغر حجماً من نظام التشغيل، يأتي بعد محاولات شركة مايكروسوفت السابقة في Windows RT، وأيضاً Windows 10 S، كما أشار التقرير إلى أن النظام الجديد يأتي بتجربة تجمع بين مميزات كلا النظامين.

أيضاً من المقرر أن يتفادي النظام الجديد الأخطاء والعيوب السابقة لنظامي تشغيل Windows RT، و Windows 10 S، حيث يأتي النظام الجديد بتطبيق مدير ملفات مثبت مسبقاً.

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