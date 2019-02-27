بحث جديد يلقي باللوم على اليوتيوب بسبب إنتشار ” نظرية الأرض مُسطحة “

فاطمة أيت طالب - دبي - لا يزال هناك الكثير من الناس الذين يعتقدون بأن الأرض مسطحة لسبب ما. لن تجد أي نقص في المحتوى الذي يدعم هذه النظرية السخيفة على شبكة الإنترنت. يبدو أن النظرية التي تقول بأن الأرض مسطحة عادت إلى الظهور من جديد، ويلقي بحث جديد اللوم في إنتشار هذه النظرية على اليوتيوب.

وتشير الأستاذة المساعدة في التواصل العلمي في جامعة تكساس التقنية، السيدة Asheley Landrum إلى أن الأشخاص الـ 30 الذين تم إجراء مقابلات معهم كجزء من هذا البحث قالوا أنهم لم يعتقدوا بأن الأرض كانت مسطحة حتى شاهدوا مقاطع الفيديو التي روجت لهذه النظرية على اليوتيوب.

الشخص الوحيد الذي كان مؤمنًا بهذه النظرية على الرغم من أنه لم يشاهد ذلك على اليوتيوب قام ببناء رأيه بناء على أقوال أفراد العائلة الذين تأثروا في الواقع بمقاطع الفيديو التي شاهدوها على اليوتيوب.

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وأشارت الأستاذة Asheley Landrum خلال حديثها مع الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم في العاصمة واشنطن إلى أن معظم الأشخاص الذين يؤمنون بنظرية أن الأرض مسطحة تم توصيتهم بمشاهدة مقاطع الفيديو هذه بعد أن شاهدوا مقاطع فيديو حول النظريات الأخرى مثل الهبوط على سطح القمر ونظرية 9/11.

نظرًا إلى أن أي شخص يتصفح اليوتيوب لفترات طويلة بما فيه الكفاية لجعل خوارزميات التوصية تتعرف على إهتماماته، فليس من الصعب أن يتم الدفع بالمستخدمين لمشاهدة مثل هذه الفيديوهات وجعلهم يدخلون في مرحلة الإرتباك وعدم اليقين. ووفقا للسيدة Asheley Landrum، فقد صرحت بالقول : ” خوارزمياتهم تجعل من السهل في نهاية المطاف الوقوع في دوامة الفوضى والإرتباك وعدم اليقين، من خلال تقديم المعلومات إلى الناس الذين سيكونون أكثر عرضة لذلك “.

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