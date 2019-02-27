انت الان تتابع تفاصيل خبر نجاح أول عملية جراحية أُجريت عن بعد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 27 فبراير 2019 09:46 مساءً - نجح أطباء إسبان، اليوم الأربعاء، في إجراء أول عملية جراحية في العالم عن بعد، باستخدام تقنية شبكات "5 جي".

ووفقاً لما نشر موقع "تيكس بلور"، فإنّ الأطباء أجروا عمليات في وقت سابق باستخدام شبكات لاسلكية، لكن نقل المعلومات بسرعة 5G يزيد من جودة الصورة ودقتها".

وهذه التقنية تعتبر مهمة جداً للفرق الطبيةـ، فيما يتعلق باتخاذ قرارات بأكبر قدر من المعلومات، مع تحقيق أخطاء قليلة قدر الإمكان.

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وقال "أنطونيو دي لاسي" الذي كان يوجه الأطباء عبر الفيديو من مركز مؤتمرات يبعد عن المستشفى 5 كيلومترات: "هذه الخطوة الأولى لتحقيق حلمنا، وهو جعل العمليات عن بعد في المستقبل القريب متاحة للكثيرين".

ويتوقع الخبراء في المستقبل أن تمكن هذه التقنية الجديدة الجراحين من السيطرة على ذراع الروبوت، من أجل القيام بعمليات في المواقع النائية التي تفتقر إلى الأطباء؟

واستخدم دي لاسي، أصبعه في الرسم على منطقة من الأمعاء حيث كان يعاني المريض من ورم، وأمر الفريق الجراحي باتباع توجيهاته.

وفي أثناء التشغيل، كان اتصال 5G قد بلغ وقتاً أقل من 0.01 ثانية فقط، مقارنة بفترة التأخر التي تبلغ 0.27 ثانية مع شبكات 4G اللاسلكية التي تسود حالياً في الدول النامية.