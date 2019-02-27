شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. أداة من "فيس بوك" للحد من الإعلانات وميزة جديدة لواتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدءًا من إعلان "فيس بوك" عن أداة جديدة تهدف للحد من تتبع الشركات لمستخدمى الشبكة الاجتماعية بواسطة الاعلانات، مرورًا بتعاون محطات الاذاعة البريطانية لمنافسة "نتفليكس" بخدمة مماثلة، وصولاً إلى ميزة جديدة من واتس آب لمنع إضافة الأشخاص إلى الجروبات دون علمهم، ما سبق حصيلة بأبرز الأخبار التى ظهرت اليوم بعالم التكنولوجيا، فإذا كنت ترغب فى قراءتها والتعرف على المزيد، يمكن للحصاد التالى مساعدتك

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