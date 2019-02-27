شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مليار تحميل لتطبيق TikTok حول العالم.. 71 مليون مستخدم جديد فى يناير فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق تطبيق TikTok عددا كبيرا من التحميلات، حيث تم تنزيله أكثر من مليار مرة من قبل مستخدمين من مختلف أنحاء العالم، وذلك وفقًا لبيانات جديدة من شركة Sensor Tower للتحليلات التطبيقية .

ووفقاً لموقع mashable التقنى، فقد انضم أكثر من 71 مليون مستخدم جديد خلال شهر يناير فقط، من مختلف أنظمة التشغيل iOS و Android.

ورغم أن عمليات تثبيت التطبيق مقياسًا واقعيا للمستخدمين النشطين شهريًا أو يوميًا، لكن تؤكد الأرقام والنمو المتسارع الذي شهده TikTok خلال العام الماضى، أنه يحتل حاليا المرتبة الثالثة في Store App ، خلف YouTube و Instagram.

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ويرجع الكثير من النمو الذى جرى مؤخرا لشركة TikTok من اندماجها مع تطبيق الموسيقى الموسيقي Musical.ly ، الذي استحوذت عليه ByteDance المطورة له، في ديسمبر 2017 في صفقة تقدر قيمتها بحوالي مليار دولار، إذ بالفعل ساعد دمج التطبيقين العام الماضي في دفع TikTok ليصبح واحدا من أكثر التطبيقات شعبية لعام 2018.