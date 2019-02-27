تكنولوجيا: صورة مُسربة تكشف عن هاتف Black Shark الجديد من شاومي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن هناك هاتف جديد سوف ينضم إلى مجموعة الهواتف الذكية الخاصة بالألعاب من شاومي خلال الشهرين القادمين، ولقد علمنا مؤخرًا أن هذا الهاتف قادم بمعالج Snapdragon 855 وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت مع نظام تشغيل Android Pie. والآن، ظهرت صورة مُسربة تكشف عن شكل وتصميم الهاتف.

وعلى ما يبدو، فإن هاتف Black Shark 2 (لم يتم تأكيد اسمه بعد)، سيأتي بتصميم مشابه لإصدار Black Shark الأول وBlack Shark Helo، حيث تظهر الكاميرا الخلفية المزدوجة في الزاوية العليا اليسرى من ظهر الجهاز.

جدير بالذكر أن شركة شاومي قدمت تقنية الشحن السريع بقوة 27 واط مع هاتف Mi 9، لذا فمن المرجح جدًا أن تصل أيضًا إلى Black Shark 2. فقد كشفت قائمة على موقع 3C الإلكتروني عن BlackShark مع رقم طراز SKW-A0، والذي سيصل مع شاحن MDY-10-EH، الموجود أيضًا بصندوق Mi 9.

Advertisements

لم يتم الكشف عن المواصفات بعد، ولكن تعتقد بعض الشائعات الصينية أن الجهاز قادم بحواف نحيفة من الجزء السفلي (حوالي 5 ملم)، كما سيتوفر إصدار بسعة 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مع تقنية Game Turbo.

المصدر

اعلان

