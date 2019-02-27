تكنولوجيا: سامسونج تبدأ الإنتاج الضخم لرقاقة eUFS 3.0 سعة 512 جيجا بايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج رسمياً مؤخراً عن بدء الإنتاج الضخم لرقاقات eUFS 3.0 سعة 512 جيجا بايت، التي تأتي بآداء أكثر كفاءة من الإصدار السابق.
بعد إنطلاق إصدارات سامسونج المميزة من هواتف Galaxy S10 إنتقلت شركة سامسونج لإعلان جديد عن أول رقاقة تخزينية سعة 512 جيجا بايت من رقاقات eUFS 3.0 والتي دخلت بالفعل إلى مرحلة الإنتاج الضخم الآن.
أيضاً أكدت شركة سامسونج في تصريحات جديدة على أن سعة eUFS 3.0 التخزينية الجديدة تتوافق الآن مع معايير الآداء المقدمة في السعة التخزينية لأجهزة الحاسب المحمول المميزة بالحجم النحيف جداً.
كما تأتي ذاكرة eUFS 3.0 من الجيل الخامس من 512-gigabit V-NAND، حيث يمكن أن توفر سرعة قراءة بيانات تصل إلى 2100 ميجا بايت في الثانية، وهي سرعة مضاعفة لرقاقة eUFS 2.1، مع سرعة في كتابة البيانات تصل إلى 410 ميجا بايت في الثانية أي بما يوازي SATA SSDs في الآداء.
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