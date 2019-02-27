Tesla Model 3 هي السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا على الصعيد العالمي في العام 2018

فاطمة أيت طالب - دبي - Tesla Model 3 هي السيارة الكهربائية الأولى من شركة Tesla الموجهة للسوق الشامل. وعلى الرغم من أن سعر النسخة الأساسية من هذه السيارة يبلغ نحو 35 آلف دولار أمريكي، فهذا لم يمنع الشركة من بيع الآلاف من هذه السيارة. ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا، فقد كانت Tesla Model 3 هي السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا في العالم خلال العام الماضي.

أفادت مؤسسة JATO Dynamics المتخصصة في بحوث السوق أن Tesla Model 3 كانت هي السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا على الصعيد العالمي في العام 2018. ويذكر التقرير أن شركة Tesla نجحت في بيع نحو 138 آلف وحدة من سيارة Tesla Model 3، مما جعلها تتفوق بفارق كبير عن سيارة Nissan Leaf الكهربائية التي بيعت منها 85 آلف وحدة، وإحدى السيارات الكهربائية التابعة للشركة الصينية BAIC والتي بيعت منها 92 آلف وحدة.

تعمل شركة Tesla على تحسين معدل تسليم سيارات Tesla Model 3 للعملاء خارج الولايات المتحدة الأمريكية لجعل هذه السيارة تصل لأكبر عدد ممكن من العملاء حول العالم. وقد بدأت الشركة الآن بتسليم السيارة في الصين والذي يتصادف أن يكون أكبر سوق في العالم للسيارات الكهربائية. وعلاوة على ذلك، فقد وصلت Tesla Model 3 كذلك في الأونة الأخيرة إلى أوروبا. ومن المتوقع أن ترفع هذه الأسواق الجديدة مبيعات سيارة Tesla Model 3 بنحو 100 آلف وحدة في العام 2019.

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تستند أرقام JATO Dynamics على تسجيلات السيارات مما يجعلها أكثر دقة مقارنة مع التنبؤات التي نسمعها من الشركات الأخرى المتخصصة في بحوث السوق. وبخصوص تحسن مبيعات سيارة Tesla Model 3 بنحو 100 آلف وحدة هذا العام، فهو تقدير من شركة Tesla نفسها. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة Tesla تخطط لرفع معدل إنتاج سيارة Tesla Model 3 هذا العام لمواكبة الطلب.

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