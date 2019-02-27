الناشرون غير سعداء مع خدمة Apple News بسبب سياسات آبل الصارمة إتجاه الخصوصية

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن نعلم منذ فترة أن شركة آبل مهتمة بالنشر، أو على الأقل نوع منه، عندما قامت بالإستحواذ على خدمة المجلات المدفوعة Texture. هناك شائعات بأن شركة آبل تخطط لإطلاق خدمة جديدة للأخبار والمجلات في الشهر المقبل، ولكن يبدو أن هناك بعض الشكوك حول ما إذا كانت ستنجح أم لا.

هذا وفقا لمسح حديث أجراه موقع Digiday، وهو المسح الذي يشير على ما يبدو إلى أن الناشرين ليسوا مسرورين بالوضع مع Apple News في الوقت الراهن. يشيرون إلى أن إهتمام آبل بخصوصية المستخدمين يؤدي إلى عرض إعلانات محدودة بسبب الحد من إستهداف المستخدمين، على عكس الفيسبوك التي تستهدف جميع أنواع المستخدمين والتجمعات السكانية.

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الناشرون يشتكون أيضًا من عدم وجود عدد كافٍ من القراء مما يعني أنه على الرغم من عرض الإعلانات بمعدل 3 إلى 4 دولارات لكل ألف نقرة، فلا تجد نقرات كافية لجعلها مربحة. كما قلنا، تشير بعض هذه الشكاوى والمخاوف إلى أنه في حالة إطلاق خدمة الإشتراك القادمة من آبل، فلا يزال من غير الواضح كم عدد الناشرين الذين سيلتزمون مع هذه الخدمة، وبالتالي هذا من شأنه أن يؤثر على عدد المشتركين في الخدمة بسبب النقص في الأخبار أو المجلات.

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