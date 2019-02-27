آبل ستتيح للمطورين قريبًا تقديم خصومات على الإشتراكات للمشتركين السابقين

فاطمة أيت طالب - دبي - ليس سرًا أن شركة آبل تريد إقدام المزيد من المطورين على تبني نظام الإشتراك في تطبيقاتهم وخدماتهم. هذا النظام يضمن التدفق المستمر للعائدات والأرباح سواء للمطورين أو شركة آبل التي تحصل على جزء من قيمة الإشتراكات. ولتشجيع المطورين على تبني نظام الإشتراك في تطبيقاتهم وخدماتهم، أعلنت شركة آبل عن بعض التغييرات التي ستقوم بإجرائها لمنح المطورين مزيدًا من المرونة.

في منشور على موقع Apple Store Connect، أعلنت شركة آبل أنها ستتيح للمطورين قريبًا تقديم خصومات على الإشتراكات للمشتركين السابقين، مما يعني أنها ستجعل عملية تجديد الإشتراكات أكثر جاذبية للعملاء السابقين. وبطبيعة الحال، يبقى خيار تطبيق هذه الخصومات في يد المطورين، ولكن على الأقل ستكون هناك مرونة.

ووفقا لشركة آبل، فقد صرحت بالقول : ” ستتمكن التطبيقات ذات الإشتراكات المتجددة تلقائيًا قريبًا من توفير سعر منخفض لمدة محدودة للعملاء الحاليين أو المشتركين سابقًا. يمكن للمطورين إستخدام التخفيضات على مستوى قيمة الإشتراكات للمساعدة في إستعادة المشتركين الذين ألغوا إشتراكاتهم أو الترقية إلى خطة إشتراك أخرى بسعر خاص. يمكن للعملاء قبول العرض حتى إذا كانوا قد أتموا عرضًا مقدمًا بالفعل “.

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يشاع أن شركة آبل تستعد لإطلاق حزمة إشتراك جديدة تشمل الوصول إلى الأغاني والأفلام والبرامج التلفزيونية والأخبار والمجلات مقابل سعر شهري ثابت. ويقال بأن الحدث الذي ستعقده الشركة على الأرجح في شهر مارس المقبل سيشهد الإعلان رسميا عن هذه الخطة، لذلك نحن غير متفاجئين بالتغييرات التي تعدها الآن للمطورين.

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