انت الان تتابع تفاصيل خبر هاتفك الذكي.. جرثومة متحركة وأقذر من مقعد مرحاض! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 27 فبراير 2019 08:26 مساءً - يذهب إلى الحمام معك، وتستخدمه في المطبخ، وتضعه على طاولة العمل، وغالباً ما يلامس وجهك ويديك، ومعظم الأماكن التي يزورها؛ إنه الهاتف الذكي الذي بات أرضاً خصبة للجراثيم.

ووفقاً لدراسة أجريت منذ عام 2011 بواسطة الباحثين في كلية لندن للصحة والطب المداري، فإنه يمكن العثور على البراز في 1 من كل 6 هواتف ذكية.

وبحسب ما نشر موقع "يو إس إي تودي"، الثلاثاء (26 فبراير 2019)، لاحظ الباحثون في دراسة أجريت عام 2009 عن البكتريا التي أزيلت من أجهزة الاتصال الشخصية، أن الهواتف المحمولة أصبحت خزانات حقيقية لمسببات الأمراض، في حين تلمس الوجوه والأذنين والشفتين وأيدي مختلف المستخدمين لمختلف الظروف الصحية.

ووجدت دراسة أجرتها جامعة أريزونا أن منزل الهاتف الذكي الخاص بك ولمدة 40 ساعة في الأسبوع، يحتوي على مئات البكتيريا في كل بوصة مربعة أكثر من مقعد المرحاض!

وقال الدكتور تشارلز جيربا، أستاذ علم الأحياء المجهرية بجامعة أريزونا: "نلمس أسطحاً أكثر من أي جيل في التاريخ، من أجهزة الصراف الآلي إلى مكاتب الدفع الذاتي، لذلك فنحن نلتقط الجراثيم طوال الوقت على أيدينا وأصابعنا، ونضعها على الهاتف المحمول الخاص بنا، ونقربها إلى أنوفنا أو فمنا أو عيوننا".

يمكن لهذه الجراثيم أن تجعلك مريضاً أنت وعائلتك وأي شخص آخر تتعامل معه، بحسب الدراسة.

وتقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 80 في المئة من جميع الإصابات تنتقل عن طريق اليدين، وأصبحت هواتفنا الذكية في الأساس امتداداً لذلك.

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وقال جيربا: "الهواتف المحمولة هي الآن أجهزة جرثومية متحركة، يمكنك الحصول على جرثومة على يدك وأنت تستخدم هاتفك، ثم تذهب تغسل يديك في وقت لاحق، ولكن الجراثيم لا تزال على هاتفك".

فكر في جميع الأسطح التي تلمسها طوال اليوم، من أعمدة المترو، ومفاتيح الإضاءة، إلى أجهزة التحكم عن بُعد، إلى أبواب الحمام، جميع البكتيريا الملتقطة خلال الأنشطة اليومية الخاصة بك ينتهي بها الأمر إلى أجهزة الاتصال اليومية.

ما الحل؟

تنصح شركة "آبل" بعدم استخدام السوائل أو المطهرات على أجهزتها، بدلاً من ذلك يقدم صانع جهاز "آيفون" قائمة مفصلة بكيفية تنظيف هاتفك وفقاً للطراز الذي لديك، وتقترح شركة "موتورولا" استخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة - من النوع الذي قد تنظف به نظاراتك- مع القليل من الماء.

أما بالنسبة إلى هاتف "Pixel" من "جوجل"، فقد منحت الشركة موافقة لاستخدام الصابون المنزلي إذا لزم الأمر.

وهناك طرق أخرى يمكنك من خلالها تنظيف جهازك بأمان اعتماداً على نوع الهاتف الذي لديك.

بإمكانك أن تصنع محلول تنظيف خاصاً بك باستخدام السوائل المعقمة مثل الكولونيا والماء المقطر داخل زجاجة رذاذ، ثم رش السطح الخارجي للجهاز وامسحه باستخدام قطعة قطن.

ارتدِ القفازات أو اغسل يديك قبل تنظيفها، ويجب أن تكون أكثر حذراً عند مسح الهاتف الذي لا يقاوم الماء.

وقال جيربا إنه من الأفضل تطهير هاتفك مرتين يومياً.