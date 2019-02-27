تكنولوجيا: جوجل تستعد لجلب إصدار خاص من تطبيق اليوتويب على أجهزة KaiOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - توفر شركة جوجل خلال الفترة القادمة إصدار جديد من تطبيق اليوتيوب مخصص للأجهزة التي تعمل بنظام KaiOS، وذلك عقب شراكة أعلن عنها خلال فعاليات MWC بين كلاً من شركتي جوجل وKaiOS.

أعلنت شركة KaiOS خلال مؤتمر برشلونة عن شراكة جديدة مع عملاق البحث جوجل، تقدم من خلالها جوجل خدمات وتطبيقات الشركة على منصة KaiOS خلال الفترة القادمة.

وقد توفر بالفعل مساعد جوجل الإفتراضي على أجهزة KaiOS، إلا أن الشراكة الجديدة تقدم مزيد من خدمات جوجل على أجهزة KaiOS ومنها تطبيق YouTube الذي تم معاينته على منصة KaiOS بالفعل، حيث تم تطوير إصدار خاص مصمم بشكل خاص لمنصة التشغيل يتوافق مع حجم الشاشة وآداء منصة التشغيل.

Advertisements

أيضاً من المقرر أن تتيح منصة KaiOS لمستخدمي الأجهزة الإدخال الصوتي عن طريق مساعد جوجل على أن يتم دفع هذه الميزة لاحقاً هذا العام.

يذكر أن شركة KaiOS أشارت إلى أن إصدارات الشركة يبدأ دفعها إلى كلاً من إفريقيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، إلى جانب جنوب شرق آسيا، على أن تأتي الأجهزة محملة مسبقاً بتطبيقات خرائط جوجل، ومحرك بحث جوجل، وأيضاً مساعد جوجل الإفتراضي.

المصدر

اعلان

