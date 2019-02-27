الهاتف +Galaxy S10 بدأ بتلقي أول تحديث له، ويجلب معه عدة تحسينات وإصلاحات

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان عن الهاتف +Galaxy S10 قبل بضعة أيام، ولكنه حصل بالفعل على أول تحديث له لإصلاح بعض المشاكل في نظام التشغيل وتعزيز الأمان وتحسين بعض الجوانب الأخرى. والأهم من ذلك هو أنه يسمح لك بإعادة ضبط الزر المخصص للمساعد الرقمي Bixby للقيام بشيء آخر.

ووفقا لسجل التغييرات التي يأتي بها هذا التحديث، فهذا التحديث يعمل على إصلاح العديد من الثغرات الأمنية الصغيرة والحرجة المرتبطة بنظام الأندرويد بوجه عام والبرمجيات الخاصة بشركة سامسونج بوجه خاص. وعلاوة على ذلك، فهو يقوم أيضًا بإصلاح بعض المشاكل مع تطبيق الكاميرا، فضلا عن تحسين دقة وسرعة قارئ بصمات الأصابع المدمج في الشاشة. ولقد تحدثنا بالفعل عن المشاكل المتعلقة بهذه التكنولوجيا الجديدة في أكثر من مناسبة، ونحن حريصون على رؤية أداء قارئ بصمات الأصابع الذي يعمل بالموجات فوق الصوتية بعد التحديث.

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تطبيق الكاميرا حصل أيضًا بفضل التحديث الجديد على تكامل أكبر مع تطبيق إنستاجرام بحيث أصبح بإمكانك الآن نشر مقاطع الفيديو والصور مباشرة في خلاصتك على إنستاجرام من خلال تطبيق الكاميرا الإفتراضي في الهاتف. وفي الوقت الراهن، سمعنا بأن هذا التحديث متوفر للهاتف +Galaxy S10 في كل من هولندا وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، ولكن ربما سيصل للمزيد من المناطق في اليومين المقبلين.

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