صور مسربة تعطينا لمحة عن تصميم الهاتف Galaxy A10 القادم من سامسونج

فاطمة أيت طالب - دبي - في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المنعقد حاليًا بمدينة برشلونة الإسبانية، قامت شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفين جديدين من الفئة المتوسطة، ويتعلق الأمر هنا بكل من Galaxy A30 و Galaxy A50. كان من المتوقع أن تقوم الشركة الكورية الجنوبية بالكشف عن هذين الهاتفين في هذا الحدث. ومع ذلك، فقد غاب جهاز واحد عن هذا الإعلان وهو Galaxy A10 الذي يعتبر الهاتف الأدنى في هذه التشكيلة.

ومع ذلك، هل يمكن أن نرى شركة سامسونج تقوم بالإعلان عن هذا الهاتف في وقت لاحق؟ حسنًا، هذا ما يقترحه التسريب الأحدث. في الواقع، لقد تم اليوم تسريب صورة على موقع SlashLeaks تعرض لنا تصميم الهاتف. لقد تم إنشاء على هذه الصورة على الأرجح من قبل إحدى الشركات المصنعة للأغطية الواقية والتي قامت بإستخدام تصميم الهاتف لإنشاء غطاء واقي من أجله.

لا يمكننا الحديث عن مصداقية هذا التسريب، لذا من الأفضل التعامل معه بأقل قدر من الحماسة. ومع ذلك، إذا كانت هذه الصورة تجسد بالفعل تصميم الهاتف Galaxy A10، فيبدو أنه سيكون هاتفًا جذابًا للبعض. ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه سيضم شاشة طويلة تغطي نسبة مهمة من واجهة الجهاز، كما أنه سيضم قطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، وكاميرتين في الخلف.

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وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد ذكرت أيضًا بأن الهاتف Galaxy A10 سيضم شاشة بحجم 6.2 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exyos 7884B بتردد 1.6GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.9، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh. وعلاوة على ذلك، فقد سمعنا أيضًا في الفترة الماضية بأن هذا الهاتف سيأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie.

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