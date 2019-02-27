شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الإذاعات البريطانية تتحد ضد "نتفليكس" وتسعى لإطلاق خدمة منافسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ، المتوفر حاليًا فى الولايات المتحدة وكندا، ومن شأنه أن يجلب كمًا هائلًا من محتوى الأرشيف غير المتوفر للمشتركين.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" وفى بيان إنها تعمل مع شريكتها فى هذا الطريق وتطالب أن يسعى المذيعون الآخرون إلى المشاركة.
وأشارت الإذاعة البريطانية، إلى أنه حال إتمام التعاون، فيمكن إطلاق الخدمة فى بريطانيا فى وقت مبكر من النصف الأخير من عام 2019 الجارى.
وستكون BritBox بمثابة خدمة شبيهه بنيتفليكس، ولكن بمحتويات هائلة من التليفزيون البريطانى، إذ أكدت "BBC" أن لدى الإذاعتين مكتبات عملاقة تمتد إلى 50 عامًا، بما فى ذلك الدراما والأفلام الوثائقية والكوميديا، معظم المواد غير متوفرة بشكل قانونى على الإنترنت، وبعضها فقط يمكن شراؤه على DVD.
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