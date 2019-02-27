شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يعتزم منع إضافة المستخدمين "بالجروبات" إلا بعد موافقتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور تطبيق المراسلة الفورية "واتس آب" خاصية جديدة للحفاظ على خصوصية المستخدمين، وكذلك فى إطار التصدى إلى الرسائل غير المرغوب فيها، وهى أنه لن يتمكن أحد من إضافة شخص إلى مجموعة دردشة دون موافقة المدعو شخصيا على الدخول والانضمام.

ووفقا لموقع akket الروسى، فإن القائمين على تطوير التطبيق يعتزمون إزالة ميزة تمكّن الغرباء فى كثير من الأحيان بمساعدة البرامج الخاصة من دعوة الكثير من المستخدمين إلى مجموعة، والتى يكون أحيانا نشاطها غير قانونى، لأنها تعلن عن سلع وخدمات محظورة وأعمال ذات طابع عنيف.

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وقال الموقع ذاته أنه لهذا السبب قررت إدارة واتس اب إنهاء نظام الدعوات إلى الجميع، فى وقت قريب جدًا، وسيتمكن جميع المستخدمين من قبول الدعوات للانضمام إلى المجموعة.