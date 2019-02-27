أول مسابقة لتقنية إنترنت الأشياء لطلاب الجامعات العراقية

أعلنت شركة “زين العراق” بالتعاون مع شركة إريكسون عن تنظيم مسابقة خاصة بتقنية إنترنت الأشياء لطلاب الجامعات العراقية، وذلك في سبيل إشراكهم في التعرف على ابتكارات هذه التقنية الواعدة.

وقالت الشركة إن المسابقة الأولى من نوعها سوف تستمر على امتداد ستة أسابيع، إذ يُدعى الطلاب لتقديم حالات استخدام لمعالجة إمكانيات تقنية الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، ورقمنة القطاع، وفي نهاية المطاف تحقيق إمكاناتهم التجارية الكاملة.

وأضافت “زين العراق” أن المسابقة مدعومة من قبل هيئة الإعلام والاتصالات في العراق كجزء من مبادرتها (Du3M 2025) الهادفة إلى إشراك جيل الألفية من أفضل الجامعات العراقية في التعرف على الابتكارات التي ستغير الطريقة التي يعيشون ويعملون ويتعلمون بها.

وتعليقًا على المبادرة قال الدكتور علي ناصر الخويليدي، رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات: “يشهد عالمنا المعاصر تبَنٍ واسع النطاق لتقنية إنترنت الأشياء تزامنًا مع النمو المتسارع لعدد الأجهزة المتصلة. وتتيح مسابقة تقنية إنترنت الأشياء لطلاب الجامعات إطلاق العنان لإمكانياتهم في مجال إنترنت الأشياء، كما تهدف إلى إشراك الشباب العراقي الموهوب على نحو فعال في تطوير البلاد نحو خلق مجتمع متصل”.

ومن المتوقع أن يتم توصيل نحو 29 مليار جهاز متصل بحلول عام 2022، منها نحو 18 مليار سيعتمد على إنترنت الأشياء. وتشتمل أجهزة إنترنت الأشياء المتصلة مثل السيارات والآلات والعدادات وأجهزة الاستشعار ومحطات نقاط البيع والإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة القابلة للارتداء. ومن المتوقع بين عامي 2016 و 2022 أن يزيد عدد أجهزة إنترنت الأشياء بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 21%، مدفوعة بحالات استخدام جديدة.

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ومن جهته قال علي الزاهد، الرئيس التنفيذي في شركة زين العراق: “تدعم تقنية إنترنت الأشياء عملية التحول الرقمي وتطوير نماذج وعروض جديدة للمستخدمين، ومن خلال هذه المسابقة سيتمكن الشباب العراقي من مشاركة أفكارهم التقنية المبتكرة والتي ستكون كمنصة وبداية للتحول الرقمي في العراق ، وفي نفس الوقت سيطلع الفائزين على أخر التقنيات العالمية في هذا المجال”.

وقالت رافيا إبراهيم، رئيس إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا: “تشير التوقعات إلى توفر حوالي 20 مليار جهاز إنترنت الأشياء خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعني بالتالي توفر مجموعة من الفرص التجارية غير المستثمرة. تهدف مبادرتنا للتعاون مع زين العراق وهيئة الإعلام والاتصالات إلى خلق قيمة مستدامة، وبالتالي إحداث أثر إيجابي على الأعمال التجارية والناس والمجتمع في العراق. وسنقوم عبر تفاعلنا مع الطلاب من مشاركة معارفنا معرفتنا حول أحدث التقنيات المتطورة والاستفادة من تفكيرهم الإبداعي لخلق مستقبل متصل”.

ستقوم فرق لجنة التحكيم من زين العراق وإريكسون وهيئة الإعلام والاتصالات بتقييم المشاريع المقدمة واختيار خمسة من المتأهلين للتصفيات النهائية. وستتلقى الفرق الفائزة الثلاثة الأولى جوائز نقدية بالإضافة إلى فرص الحصول على تدريب في مقر زين العراق وإريكسون في العاصمة السويدية ستوكهولم.