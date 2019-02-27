الرئيس التنفيذي لهونر يكشف عن موعد إطلاق هاتف قابل للطي

كشف الرئيس التنفيذي لعلامة “هونر” Honor، العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي الصينية، أن شركته تعتزم إطلاق هاتف ذكي قابل للطي، خاصةً بعد أن أبهر الهاتف الذي أعلنت عنه الشركة الأم، “ميت إكس” Mate X، الجميع قبل أيام.

وقال جورج جاو في مقابلة مع موقع “سي نت” CNET؛ أجريت خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقام حاليًا في مدينة برشلونة الإسبانية، إنه مؤيد بشدة للاتجاه الجديد في صناعة التقنية.

وردًا على سؤال عما إذا كانت هونر ستقوم بصنع هاتف قابل للطي، قال جاو: “نعم بالطبع”. ولكنه في الوقت الحالي يشعر بالقلق من التكلفة الباهظة لمثل هذه الأجهزة، حيث أن علامته التجارية تستهدف بالأصل العملاء من ذوي الدخل المحدود، ولكن مع تزايد الإنتاج، ستبدأ الأسعار في الانخفاض.

وقال جاو: “بالنسبة لهونر، أعتقد أننا سنجد طريقة لعمل ذلك حتى يمكن لعملائنا المستهدفين أن يكون لديهم هاتف قابل للطي. أعتقد أن العام المقبل؛ نعم سيكون العام القادم هو الوقت المناسب”.

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ويُعتقد أنه بالنظر إلى كون هونر هي فرع عن هواوي، فإن تطوير هاتف قابل للطي لا يتعين أن يبدأ من الصفر، إذ يمكن لها اعتماد التصميم أو اختيار تصميم آخر يناسب العلامة التجارية، كما أن جاو هو من المعجبين بهاتف Mate X والطريقة التي تطوى بها الشاشة نحو الخارج وليس الداخل.

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وقال جاو: “بالنسبة للهواتف القابلة للطي، فإن أهم شيء هو القيمة المضافة التي يمكننا تقديمها إلى المستهلك”. ولكن قبل إطلاق هاتف ذكي قابل للطي تحرص شركة هونر على دخول ميدان الجيل الخامس 5G. إذ كشف جاو: “إن الجيل الخامس يجب أن يكون فرصتنا القادمة … خلال هذا العام سيكون لدينا بالتأكيد منتج 5G. وسوف يبدأ النشر الشامل لعملاء 5G هو نهاية العام و 2020”.