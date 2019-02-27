استجواب مدير جوجل بسبب الميكروفون المخفي في نظام Nest

طالبت لجنة من أعضاء الكونغرس الأمريكي بإجابات من الرئيس التنفيذي لشركة جوجل عن بعض الأسئلة الملحة حول الميكروفون المخفي في الإصدار الأحدث من نظام الإنذار المنزلي المسمى Nest Guard.

وقالت لجنة مجلس الشيوخ لشؤون التجارة والعلوم والمواصلات إنه حتى لو لم تستخدم جوجل المعلومات الحاصلة عليها من الميكروفون المخفي الذي لم يتم الكشف عنه سابقًا أو إذا تم إيقاف تشغيله افتراضيًا، فإنه لا يزال هناك خطر.

ويريد السناتور روجر ويكر Roger Wicker، رئيس اللجنة، والسناتور جيري موران Jerry Moran والسناتور جون ثون John Thune الحصول على إجابات من بيتشاي.

وبحسب اللجنة كان بإمكان المتسللين تفعيل الميكروفون لتسجيل المعلومات بشكل غير مشروع دون معرفة المالكين لنظام الإنذار المنزلي Nest Guard.

ويتطلع أعضاء مجلس الشيوخ إلى معرفة متى أدركت جوجل أن الميكروفون قد تم تضمينه في نظامها، ومتى أدركت الشركة أنها أخفقت في ذكر الميكروفون في مواصفات الجهاز المقدمة إلى المستهلكين، والخطوات التي اتخذتها لإعلام مالكي Nest أن الأجهزة تحتوي على ميكروفون.

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كما يريد الأعضاء معرفة ما إذا كان الميكروفون قد تم استخدامه من قبل جوجل أو من قبل جهة خارجية ربما تم منحها الوصول إلى الميكروفون، حيث يمثل ذلك في حال حدوثه انتهاكًا كبيرًا للخصوصية لأصحاب أجهزة Nest الذين ربما تم التنصت عليهم دون علمهم.

وبعثت لجنة مجلس الشيوخ لشؤون التجارة والعلوم والمواصلات، التي تشرف على خصوصية المستهلك الأمريكي والتكنولوجيا، برسالة إلى سوندار بيتشاي Sundar Pichai، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل يوم أمس الثلاثاء.

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وتطلب اللجنة من جوجل تقديم إجابات كتابية بحلول 12 مارس/آذار، كما طلبت تقديم إحاطة شخصية لموظفيها حول الموضوع في موعد أقصاه 29 مارس/آذار، وشرح ما الذي دفع الشركة إلى نسيان تضمين الميزة المخفية لفترة طويلة.

وجاء في الرسالة “أصبح المستهلكون في السنوات الأخيرة قلقين بشكل متزايد حول قدرة شركات التكنولوجيا الكبرى على جمع واستخدام البيانات الشخصية الخاصة بهم دون علمهم. لذلك، من الأهمية بمكان أن تكون شركات مثل جوجل شفافة تمامًا مع المستهلكين، وتوفر الكشف الكامل عن جميع المواصفات التقنية لمنتجاتها”.

وأضافت “فشل جوجل في الكشف عن الميكروفون المخفي داخل منتج Nest Secure يثير تساؤلات خطيرة حول التزامها بالشفافية”.

وتعرضت جوجل لانتقادات واسعة عندما تبين أنها لم تكشف عن الميكروفون المخفي في نظام الأمان Nest Guard الذي كان موجودًا في السوق منذ عام 2017.

وظهرت المعلومات حول ذلك الميكروفون عندما أعلنت الشركة أن التحديث البرمجي الجديد سوف يسمح للمستخدمين بتنشيط مكبرات الصوت باستخدام المساعد الصوتي لشركة جوجل.

وبررت عملاقة التكنولوجيا عدم إدراج الميكروفون ضمن مواصفات جهاز Nest Guard المنشورة عبر الإنترنت بالخطأ.

وقال المتحدث باسم الشركة: “لم يكن الغرض من الميكروفون أن يبقى سرًا أبدًا وكان يجب إدراجه في المواصفات الفنية. لقد كان هذا خطأ من جانبنا. لم يتم تشغيل الميكروفون أبدًا، ولا ينشط إلا عندما يفعل المستخدم الخيار”.