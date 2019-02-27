إتش تي سي تكشف عن أول موزع ذكي من نوعه في العالم

موزع HTC 5G Hub الأول من نوعه في العالم يتيح الاتصال السريع عبر شبكات الجيل الخامس لكافة الأجهزة في المنزل والعمل وغيرهما.

كشفت شركة إتش تي سي في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 بمدينة برشلونة الإسبانية النقاب عن ابتكارها الأحدث HTC 5G Hub، الموزع المتنقل الأول من نوعه الذي يدعم شبكات الجيل الخامس ليوفر للمستهلكين الاتصال الأسرع على الإطلاق بشبكة الإنترنت.

وتم تصميم الجهاز متعدد الاستخدامات ليعمل في البيئات المنزلية والمكتبية، ويوفر للمستهلكين سلاسة وسرعة بالغتين لمشاهدة مقاطع الفيديو بدقة 4K والألعاب عبر الإنترنت، إلى جانب كونه نقطة اتصال متنقلة تدعم شبكات الجيل الخامس لأكثر من 20 مستخدماً.

وتوفر أبرز شركات الاتصالات في جميع أنحاء العالم لعملائها أجهزة HTC 5G Hub بما في ذلك شركات سبرينت وتيلسترا، بالإضافة إلى شركات الاتصالات الأوروبية مثل إيه إيه وثري يو كيه في المملكة المتحدة، ودويتشه تليكيوم في ألمانيا وصن رايز في سويسرا وإليسا في فنلندا.

ويتيح HTC 5G Hub للعملاء اتصالاً سريعاً بشبكات الجيل الخامس على أجهزة متعددة أثناء التنقل أو العمل أو في المنزل لمشاركة المحتوى والترفيه والكثير غير ذلك.

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بينما تتيح شاشة الجهاز عالية الدقة التي تعمل باللمس بقياس 5 إنش سهولة في الاستخدام وصورة بصرية عالية الجودة، كما أن بطاريته طويلة الأمد تجعل منه رفيق سفر مثالي يقدم اتصال الجيل الخامس الأسرع والأكثر تطوراً من شبكات الجيل الرابع 4G LTE.

ويأتي المنتج في طليعة الأجهزة الداعمة لتقنية الواقع الافتراضي القائمة على الحوسبة السحابية، حيث يتيح للمستخدمين مستقبلاً إمكانية تشغيل محتوى الواقع الافتراضي من السحابة مباشرة على نظارة VIVE Focus عبر HTC 5G Hub دون الحاجة لأي كابلات أو أجهزة حاسوب للتمتع بتجربة واقع افتراضي متنقلة ومتكاملة ومباشرة.

وقالت شير وانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إتش تي سي: “تفخر إتش تي سي بطرح أول موزع متنقل في العالم يدعم تقنية الجيل الخامس التي ستحدث نقلة نوعية في مجالي الواقع الافتراضي والواقع المعزز، ليوفر لأجهزتنا اتصالاً سريعاً بالنطاق العريض عبر شبكات الجيل الخامس ويسهم في تحقيق رؤية Vive لتقنيات الواقع الافتراضي بتوفير بيئة غامرة وغير محدودة تأتي التجربة البشرية في طليعتها”.

وباعتباره منصة منزلية لتشغيل الوسائط المتعددة، يستفيد جهاز HTC 5G Hub من سرعات الاتصال العالية التي يوفرها الجيل الخامس الجديد لتشغيل الفيديو بدقة 4K على شاشة أخرى بأوضح صورة ممكنة.

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ويمكن للجهاز أن يحل أيضاً محل جهاز توجيه الإنترنت اللاسلكي ويتيح التخلص من الكابلات غير الضرورية باستخدام إعدادات التوصيل والتشغيل سهلة الاستخدام، بينما تتيح الأوامر الصوتية ومزايا التحكم عن بعد سرعة وسهولة لإدارة كافة احتياجات الترفيه والإنتاجية.

أما على صعيد الألعاب، وميزة تقليل معدل التأخير وسرعات العرض بمعدل 60 إطار في الثانية ودقة 4K، فقد تم تزويد الجهاز بمعالجSnapdragon 855 ومودم من طراز Snapdragon X50 5G ووحدات هوائية مع جهاز إرسال واستقبال للترددات الإذاعية وترددات راديو الواجهة الأمامية وجهاز هوائي.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد باي 9 Android Pie ليتيح للمستخدمين سرعات تحميل غير مسبوقة وقوة أداء للألعاب التي تعمل بنظام أندرويد وألعاب الحاسوب التي تدعم الشاشات الكبيرة.

وتم تصميم جهاز HTC 5G Hub أيضاً ليلائم استخدامات الأجهزة المتنقلة عالية السرعة بما يوافق منظومات الجيل الجديد من بيئات الأعمال.

ويدعم الجهاز إمكانات الاتصال اللاسلكي السريع المتوفرة على منصة Snapdragon 855 عبر شريحة Qualcomm 60GHz Wi-Fi للسرعات متعددة الجيجابايت وأوقات استجابة مكافئة لسرعة الكابل، إضافة إلى شريحة Qualcomm 2×2 الجاهزة لدعم بروتوكول الجيل السادس من الاتصال اللاسلكي بالإنترنت للجيل القادم من الأجهزة عالية القدرة والكفاءة والأداء.

وتوفر بطارية HTC 5G Hub بسعتها البالغة 7660 ميلي أمبير إمكانية دعم مجموعة واسعة من المهام أثناء التنقل، كما يمكن للشركات توصيل حتى 20 جهاز بشكل آمن كلياً على شبكة مشفرة عالية السرعة أو تهيئة شبكة افتراضية خاصة تابعة لها.

وفي ظل النمو الذي يشهده قطاع الأعمال، يمكن توسعة مدى شبكة الجيل الخامس بسهولة عبر منفذ Gigabit Ethernet المدمج.

ومن المفترض أن تكون أجهزة HTC 5G Hub متاحة عبر متاجر مختارة بداية من الربع الثاني من 2019.