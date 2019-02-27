تكنولوجيا: أغرب التقنيات التي شاهدناها في مؤتمر MWC 2019 في برشلونة.. منها حزام للعلاج من الإمساك!

يعد مؤتمر الجوالات العالمي Mobile World Congress MWC، الذي ينعقد سنويا في أواخر فبراير في برشلونة بأسبانيا، واحدا من أكبر المؤتمرات التقنية في العالم، والذي يشهد سنويا الكشف عن أحدث الهواتف الذكية في العالم، إلى جانب تقنيات أخرى يراها البعض غريبة وغير معتادة.

وشهد مؤتمر MWC لهذا العام، الكشف عن بعض التقنيات الغريبة، منها حزام للعلاج من الأمساك

حزام العلاج من الإمساك

إذا فشلت الأدوية المُلينة في علاجك من الإمساك، يمكن لحزام “موووت 1” Mowoot 1 أن يدلك معدتك، فتتحرك أمعائك، ما يساعد كثيرا على العلاج من حالة الإمساك!

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ويتم ارتداء الحزام حول الوسط، وتقوم وحدة التحكم المتصلة به بعمل مساج للمعدة والأمعاء، ما يعد علاجا طبيعيا بلا أدوية للإمساك، ومن المقرر أن يباع الحزام بسعر 649 يورو (حوالي 13 ألف جنيه مصري).

أقلام الخط المستقيم

يحتاج كل منا لمسطرة لرسم خط مستقيم، لكن ماذا لو أن القلم نفسه يمكنه رسم الخط المستقيم دون مسطرة!

يحدث ذلك لأن شركة “لينوفا” Lainova صممت قلما مزودا ببكرتين أماميتين، أطلقت عليه اسم “جيت رايد” Jet Ride، لا يمكن أن ينحرف عن الاتجاه المستقيم الذي يتحرك فيه، وبالتالي يرسم بسهولة مسارا مستقيما دون الحاجة لمسطرة. سعر هذا القلم 3 يورو (حوالي 60 جنيها مصريا).

جهاز ضد الشخير

أما “جودسم” Godsumm فهو شريط يجبر النائم على التنفس من الأنف، بدلا من التنفس عبر الفم، فيمنع حدوث الشخير، وهو يشبه الشريط الطبي، يتم لصقه بين الأنف والفم، فيجبر الفم على الإنغلاق خلال النوم، فيفتح الجهاز الممرات الهوائية للأنف، ويوقف الشخير تماما.

ومن المقرر أن تنطلق حملة التمويل الجماعي لشريط “جودسم” Godsumm على موقع التمويل الجماعي Indiegogo في 4 مارس القادم، والذي سيعلن خلاله عن السعر وموعد شحنه لداعميه.