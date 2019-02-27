تكنولوجيا: عروض الافتتاح.. خصومات بمناسبة بدء “نون دوت كوم” Noon.com في مصر

بدأت منصة التسويق أونلاين “نون دوت كوم” Noon أعمالها في مصر، وهي منصة تسوق محلية تأسست في الإمارات، وفي مرحلة البث التجريبي في مصر، تشبه “سوق دوت كوم” و “جوميا”، وبهذه المناسبة يقدم “نون” عددا من العروض والخصومات علي كافة المنتجات. خصومات على الهواتف هاتف نوفا 3i المواصفات: قزحي بنفسجي بذاكرة سعة 128 جيجابايت 4G LTE. السعر: 4830.00 جنيه، الدخول من هنا خصومات على اللابتوب جهاز لابتوب لينوفو Lenovo المواصفات: لابتوب لينوفو Lenovo IdeaPad 330، شاشة 15.6 بوصة، معالج AMD E29000، رامات 4 جيجابايت، هارديسك 1 تيرابايت، كارت شاشة راديون Radeon R2 Integrated Graphics، أسود اللون. السعر: 4199.00 جنيه، الدخول من هنا Advertisements خصومات علي شاشات LCD من سامسونج Samsung المواصفات: تلفزيون ذكي بدقة كاملة الوضوح وشاشة LED مسطحة مقاس 32 بوصة من الفئة 5 UA32N5000 أسود. السعر: 3299.00 جنيه، للدخول من هنا خصومات اكسسوارات الموبايل سماعات من شاومي Xiaomi المواصفات: مي بيستون في سماعات أذن داخلية، الإصدار الأساسي أسود. السعر: 110.00 جنيه، الدخول من هنا خصومات على إلكترونيات المنزل مكواة من باناسونيك Panasonic المواصفات: مكواة ثقيلة الوزن للكي الجاف بقوة 1000 وات NI22AWT أبيض. السعر: 611.00 جنيه الدخول من هنا Jumia, Noon, Souq, التجارة الإلكترونية, التسوق, جوميا, دوت نون كوم, سوق, سوق دوت كوم, شومي, مميز, مواقع التسوق, نوون دوت كوم, هواتف, هواوى

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