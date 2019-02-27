إنستاجرام تفكر في إستعارة ميزة جديدة، وهذه المرة من شبكة Pinterest

فاطمة أيت طالب - دبي - تحتوي إنستاجرام على الكثير من المشاركات المثيرة للإهتمام، مثل المطاعم التي قد ترغب في تفقدها، والأماكن التي ترغب في زيارتها، والمتاجر التي قد ترغب في شراء شيء منها، وهكذا. هذا هو السبب في إقدام شبكة إنستاجرام قبل عامين على إطلاق ميزة حفظ المنشورات ( Bookmarks ) والتي تتيح للمستخدمين حفظ المشاركات في مجموعات خاصة.

الآن وفقا للباحثة Jane Manchun Wong، فيبدو أن إنستاجرام تختبر ميزة مشابهة لميزة Collections في شبكة Pinterest. ستكون هذه الميزة الجديدة مشابهة لميزة المجموعات الخاصة التي تم إطلاقها قبل عامين، ولكن الفرق الرئيسي هنا هو أن هذه المجموعات ستكون عامة.

ما يعنيه هذا هو أن المستخدمين سيتمكنون من إنشاء مجموعات خاصة بهم ومشاركتها بشكل عام حيث يمكن للآخرين المساهمة فيها. بطريقة تشبه الهاشتاجات حيث يمكن للمستخدمين تضمين الهاشتاجات الشائعة في مشاركاتهم بحيث يمكن العثور عليها، على الرغم من أنه في هذه الحالة ستكون متعاونًا أكثر مع المستخدمين القادرين على المساهمة في ذلك.

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إستنادًا إلى ما يمكننا معرفته، فسوف يتمكن المستخدمون من تحديد من يمكنهم المساهمة في هذه المجموعات لتجنب ملء مجموعاتهم بالمحتوى غير المرغوب فيه والمحتوى العشوائي. ومع ذلك، عندما تم إستفسارها عن هذه الميزة الجديدة، أنكرت إنستاجرام أنها تختبرها، ولكن موقع TechCrunch يشير إلى أن هذا هو الرد المعتاد من الشركة عندما يتم إستفسارها بشأن الميزات التي يجري العمل عليها والتي لم يتم إطلاقها بعد لعامة المستخدمين.





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