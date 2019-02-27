الدفعة الأولى من الهاتف Xiaomi Mi9 تنفد في غضون ثوانٍ، والطلب يفوق العرض

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان رسميًا عن الهاتف Xiaomi Mi9 في منتصف الأسبوع الماضي بالصين، وبالأمس قامت شركة Xiaomi بعرض الدفعة الأولى من هذا الهاتف للبيع في وطنها الأم. تم عرض هذه الدفعة للبيع في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، وتم شراء جميع الوحدات في غضون 53 ثانية، على الأقل هذا ما أكدته الشركة الصينية في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo.

يأتي الهاتف Xiaomi Mi9 مع ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وتصميم مميز. وعلى الرغم من أن الشركة لم تعلن عن عدد الوحدات المباعة، ولكننا على يقين من أنها كثيرة، إلا أن الطلب كان أعلى من العرض.

Xiaomi Mi9 كان من بين الهواتف الذكية الأولى المزودة بالمعالج Snapdragon 855 في العالم، وجميع المراجعات الأولية وجدت بأن هذا الهاتف يقدم أداء مذهل ويملك تصميم جميل جدًا. وجدير بالذكر أنه يمكن شراء هذا الهاتف من المتجر الصيني JD.com أو من خلال الموقع الرسمي لشركة Xiaomi على شبكة الإنترنت – Mi.com.

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إذا كنت في أوروبا، وبالضبط في إسبانيا أو إيطاليا أو فرنسا، فيمكنك بالفعل طلب هذا الهاتف مسبقًا علمًا أنه سيتم البدء بشحن نسخة 6G/64GB من الهاتف في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

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