Lenovo تكشف عن الشاشة الخارجية المحمولة Lenovo ThinkVision M14، وتكلف 249$

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى مزايا العمل من المنزل هو أنك تحصل على مساحة عمل مما يتيح لك إستخدام شاشتين أو ثلاثة شاشات حسب إحتياجاتك وتفضيلاتك. للآسف، لا تحصل على هذا القدر من الراحة أثناء التنقل، أو على الأقل حتى الآن.

قامت شركة Lenovo مؤخرًا بالكشف عن شاشة خارجية جديدة تدعى Lenovo ThinkVision M14. بخلاف الشاشات الأخرى، فقد تم تصميم هذه الشاشة الجديدة من شركة Lenovo بشكل واضح ليتم إستخدامها أثناء التنقل وقد تم إنشاؤها من أجل قابلية الحمل، فتصميمها وحجمها لا يتعدى 14 إنش. وبغض النظر عن التصميم والحجم، فهذه الشاشة تضم كذلك موصل من نوع USB Type-C مما يعني أن المستخدمين لن يحتاجوا إلى التعامل مع كابلات HDMI أو البحث عن مصدر طاقة إضافي نظرًا إلى أنه سيتم تمرير الطاقة إلى الشاشة مباشرة من حاسوبك المحمول نفسه.

هذه الشاشة تمتاز بدقة FullHD، كما أنها تمتاز بسطوع يبلغ 300 شمعة. وعلاوة على ذلك، فهي تزن 595 جرام، وفي حين أنها ليست الشاشة الخارجية الأخف وزنًا في العالم إلا أنها تعتبر محمولة إلى حد ما إذا كنت بحاجة لإستخدام شاشتين أثناء السفر.

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Lenovo ThinkVision M14 ليست أول شاشة محمولة يتم تصميمها لأخذها معك أثناء التنقل، ولكنها تمثل خيار إضافي لأولئك الذين يبحثون عن شراء شاشة خارجية محمولة علمًا أن سعر هذه الشاشة يبلغ 249 دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها هذا الصيف.

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