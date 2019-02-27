Xiaomi تقرر التعاون مع شركة Light لتطوير الهواتف الذكية المتعددة الكاميرات

فاطمة أيت طالب - دبي - دخلت شركة Light إلى سوق الهواتف الذكية لأول مرة بالتعاون مع شركة HMD Global Oy مع الهاتف Nokia 9 PureView، ولكن هذه ليست شراكة حصرية. ستقوم شركة Light بالتعاون أيضًا مع شركة Xiaomi لتطوير الهواتف الذكية المتعددة الكاميرات أيضًا في المستقبل.

هذا مجرد بداية تعاونهما، لذلك سيتوجب علينا الإنتظار لفترة قبل أن نرى هاتفًا ذكيًا من شركة Xiaomi يضم عدة كاميرات ويستخدم معالج الصور التابع لشركة Light. وتجدر الإشارة إلى أن الشركتان لم تقدما أي شيء عن التصاميم المستقبلية، ولكن من المرجح أن تستخدم الهواتف الذكية المتعددة الكاميرات التي سيتم تطويرها من قبل شركة Xiaomi بالتعاون مع Light أكثر من أربع كاميرات في الخلف علمًا أن هذه الكاميرات ستستخدم مستشعرات من شركة Sony لأن شركة Light وقعت قبل بضعة أيام شراكة مع شركة Sony لإستخدام مستشعرات Sony IMX الخاصة بهذه الأخيرة في الهواتف الذكية المتعددة الكاميرات القادمة في المستقبل.

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تم تصميم معالج الصور التابع لشركة Light والذي يحمل إسم Lux Capacitor لدعم عدة كاميرات، وبالضبط من كاميرتين إلى 10 كاميرات بأطوال بؤرية مختلفة. ومع ذلك، إختارت شركة HMD Global Oy إستخدام خمس كاميرات بطول بؤري يبلغ 28mm، ولكن هل ستقوم شركة Xiaomi بإستخدام تركيبة مختلفة في هاتفها الذكي الأول المتعدد الكاميرات الذي سيتم تطويره بالتعاون مع شركة Light؟ حسنًا، سيتعين علينا الإنتظار لفترة قبل أن نعرف ذلك.

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