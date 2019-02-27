الإعلان رسميًا عن الهاتف Energizer Power Max P18K Pop مع بطارية ضخمة بسعة 18000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - لطالما إشتكينا من قصر عمر البطارية في هواتفنا الذكية، ولكن يبدو أن لدى شركة Energizer هاتف ذكي يضم بطارية قادرة على أن تدوم لأيام قبل أن تحتاج لإعادة الشحن. ومع ذلك، الشيء السلبي الوحيد في هذا الهاتف الذكي هو أنه يملك تصميم مضحك كما هو واضح في الصورة أعلاه.

قامت الشركة مؤخرًا بالكشف عن هذا الهاتف والذي يحمل إسم Energizer Power Max P18K Pop في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المنعقد حاليًا بمدينة برشلونة الإسبانية مع العلم بأن هذا الهاتف يضم بطارية ضخمة بسعة 18000mAh، وهذا ما يفسر سمكه الكبير.

نعم، هذا الهاتف يضم بطارية بسعة 18000mAh، وهي البطارية التي نتخيل بأنها ستسمح لك بإستخدام الهاتف لعدة أيام قبل أن يحتاج لإعادة الشحن. مع ذلك، نظرًا إلى أن بطاريات الليثيوم أيون تميل إلى أن تنفجر، فسوف يكون حمل هذا الهاتف معك محفوفًا بالمخاطر، فالأمر يبدو وكأنك تحمل معك قنبلة قابلة للإنفجار في أي لحظة. ومع ذلك، الجانب الإيجابي في هذا الهاتف هو أنه يعمل أيضًا كبطارية محمولة مما يعني أنه يمكنك إستخدام جزء من بطاريته لشحن الأجهزة الأخرى.

وبغض النظر عن البطارية الضخمة، فهذا الهاتف يضم أيضًا شاشة طويلة بحجم 6.2 إنش، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P70، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر الثاني تنبثق من الإطار العلوي للجهاز، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثاني، وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر الثالث والأخير. عموما، سيتم إطلاق هذا الهاتف في شهر يونيو المقبل بسعر 600 دولار أمريكي.

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