انت الان تتابع تفاصيل خبر "بابا".. تطبيق جديد لكسر عزلة كبار السن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 27 فبراير 2019 02:26 مساءً - العزلة والانفراد والابتعاد عن التواصل مع الآخرين هو الشبح الذي يلاحق الجميع وينتظرهم في نهاية نفق العمر.

لذا دائماً ما يحاول مقدّمو الرعاية الصحية والاجتماعية توفير حلول مناسبة لهذه الفئة العمرية.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الثلاثاء، فإنّ مقدّمي الرعاية الصحية في بريطانيا اتجهوا للتكنولوجيا للوصول إلى حل.

ومن هذه الحلول تطبيق "بابا"، وهو يقدم خدمة "أحفاد عند الطلب"، حيث تتيح للمستخدمين استئجار "أحفاد" مقابل 17 دولاراً في الساعة.

المتقدّمون لإعطاء خدمة "الأحفاد عند الطلب" معظمهم من طلاب الجامعات ومن المختصّين بالعلوم الاجتماعية والنفسية، ويخضعون للاختبارات للكشف عن مدى جاهزيتهم لتقديم خدمة الوجود مع كبار السن وتقضية وقت معهم لكسر عزلتهم.

يأخذ المتقدم 10 دولارات للساعة، بينما تذهب 7 دولارات للشركة.

وأيضاً تطبيق "بابا بلز"، وهو "توفير رفقة لك ولأحبابك"، يتمثّل بالخروج مع المسنين خارج المنزل والقيام بالتنزه أو التسوق.

وتقول الشركة إن عدد العاملين من الشباب في تقديم هذه الخدمات هو 250 عضواً.

ورغم الخدمة البشرية للتطبيق فإن البعض يفضّل الجلوس مع روبوت لقضاء الوقت، ومنها تم تقديم روبوت "EllieQ"، وهو روبوت اجتماعي للبالغين الأكبر سناً، وهو في الأساس جهاز لوحي ومكبّر صوتي يمكن أن يُلمح كما لو أنه ينخرط في محادثة حقيقية.

كما يقدم الروبوت مقترحات لأجل سماع كبار السن والدردشة معهم، ويبلغ سعره 1500 دولار، وسيتوفر في الأسواق بدءاً من العام المقبل.



