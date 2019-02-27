شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احتراق سيارة تسلا الكهربائية ومقتل قائدها فى فلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل مالك إحدى سيارات تسلا فى حادث احتراق فى ديفى بولاية فلوريدا الأمريكية، ما أثار غضب الكثير من متابعى تطور تلك التقنية الحديثة التى من المفترض أن يتم تعميمها فى مختلف أنحاء العالم.

ووفقاً لمجلة forbes كان الرجل الذى توفى فى الحادث، والذى يدعى "عمر أوان" يقود سيارته على طريق ساوث فلامنجو فى ديفى (التى تقع إلى الشمال من ميامى وبجوار فورت لودرديل)، عندما انحرفت سيارته طراز S سيدان 2016 عن الطريق لسبب غير معروف.

وقال المتحدث باسم الشرطة الرقيب مارك ليون: "يبدو أن أوان فقد السيطرة على السيارة، فأرسلها عبر ثلاث حارات مرورية قبل أن تتحول إلى الأشجار". واشتعلت السيارة، تاركة جسد أوان يحترق بشكل جعل من الصعب التعرف عليه عند محاولة إخراجه من السيارة".

ولا يعرف المحققون بعد ما إذا كان الحادث قد وقع بسبب عطل فنى فى السيارة أو إذا كان "أوان" عانى من مشكلة صحية قبل فقدان السيطرة على السيارة.