واتساب تختبر ميزة جديدة للبحث المتقدم

قال موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد المزايا التجريبية لتطبيق التراسل واتساب، إن الخدمة تختبر ميزة جديدة للبحث المتقدم، والتي توفر للمستخدمين العديد من خيارات البحث.

وقال الموقع إن واتساب كانت في الأسابيع الأخيرة تركز على تحسين ميزة بحث الدردشة. ولقد نفذوا بالفعل بعض التحسينات العامة (غير المرئية)، ولكنها الآن تختبر ميزة جديدة للبحث المتقدم على نظام آي أو إس المشغل لهواتف آيفون من آبل.

وأضاف WABetaInfo أن الميزة القادمة سوف تتوفر لجميع مشتركي البرنامج التجريبي لتطبيق واتساب على نظام آي أو إس، بالإضافة إلى مستخدمي التطبيق على نظام أندرويد التابع لشركة جوجل.

وفي الوقت الذي تعمل واتساب على دعم الوضع الليلي لتطبيقها على نظامي أندرويد وآي أو إس، وجد الموقع أنها تعمل أيضًا على ميزة البحث المتقدم التي توفر للمستخدمين إمكانية البحث بحسب نوع الملف ضمن الدردشات.

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وتُظهر لقطات الشاشة التي نشرها موقع WABetaInfo لميزة البحث المتقدمة أنه يمكن البحث حسب فئات، وهي الصور، والفيديو، والروابط، والصور المتحركة GIF، ومقاطع الفيديو، والمستندات، بالإضافة إلى المقاطع الصوتية، كما تظهر أن صفحة البحث المتقدم سوف تتضمن عدد الملفات من كل فئة.

وقال الموقع إن ميزة البحث المتقدم تتضمن سجلًا للبحث، الذي يمكن مسحه من خلال النقر على زر “مسح” Clear.

يُشار إلى أنه يمكن لمستخدمي نظام آي أو إس الاشتراك ببرنامج واتساب التجريبي من هنا. كما يمكن تنزيل الإصدار الأحدث من واتساب من متجر آب ستور.

وكذلك، يمكن لمستخدمي نظام أندرويد الاشتراك ببرنامج واتساب التجريبي من هنا، كما يمكن تنزيل الإصدار التجريبي الأحدث من هنا، والنسخة النهائية من متجر جوجل بلاي.