تقرير: ساعة آبل الذكية تحصل على ميزة تتبع النوم في 2020

تخطط آبل لإضافة ميزة جديدة رئيسية ضمن ساعتها الذكية Apple Watch، حيث يقال إن الشركة تعمل على إضافة ميزة تتبع النوم إلى ساعتها الذكية بحلول عام 2020، وذلك وفقًا لتقرير جديد من وكالة بلومبرج.

واكتسبت Apple Watch، بعد إطلاقها بميزة مراقبة معدل ضربات القلب، على مدى السنوات القليلة الماضية ميزات مثل GPS، والمستشعر البارومتري، وميزة تخطيط القلب ECG، والكشف عن السقوط

وركزت الشركة منذ إطلاقها ساعتها الذكية في عام 2015 على جعلها بمثابة جهاز للصحة واللياقة البدنية، بحيث أنها تساعد المستخدمين على تقعب تمارينهم والعناية بجسمهم، لكنها افتقدت ميزة شائعة طلبها العملاء منذ سنوات، وهي ميزة تتبع النوم.

ووفقًا لتقرير بلومبرج، فإن آبل تختبر وظيفة تتبع النوم منذ عدة أشهر، وفي حال كانت تفي بالمعايير، فإن الشركة تخطط لإضافتها إلى الساعة الذكية بحلول عام 2020.

وتشكل التفاصيل حول ميزة تتبع النوم الجديدة لغزًا إلى حد كبير في الوقت الحالي، بالرغم من أن التقرير يقول إن آبل بدأت بالفعل باختبار ميزة تتبع النوم مع مستخدمين فعليين.

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ومن الواضح أن الشركة تختبر وظيفة تتبع النوم مع مختبرين في مواقع سرية حول مقرها الرئيسي في كوبرتينو، وذلك بعد اقتناءها في مايو/أيار 2017 لشركة بيدت Beddit لصناعة ملحقات النوم

وتقدم Apple Watch ميزة تتبع النوم من خلال تطبيقات تابعة لجهات خارجية، لكن هذه التطبيقات محدودة جدًا بسبب مشاكل في عمر البطارية.

ويبدو أن الشركة مضطرة إلى إطالة عمر البطارية على ساعتها الذكية لأكثر من يوم في حال قامت بإضافة ميزة تتبع النوم، إذ لا توفر الساعة حتى الآن أكثر من يوم واحد من عمر البطارية، بينما تحدد آبل وقت التشغيل المضمون بـ 18 ساعة فقط.

كما قد تقوم الشركة المصنعة لهواتف آيفون بعرض ميزة تتبع النوم من خلال وضع منخفض الطاقة قادر على تتبع النوم دون الإضرار بعمر بطارية الجهاز طول الليل، أو أنها تخطط بطريقة أخرى للحد من طاقتها.

وتستمر الأجهزة المنافسة التي تركز على اللياقة البدنية مع ميزة تتبع النوم مثل Fitbit Versa أو Withings Steel Hybrid Smartwatch بالعمل حتى أسابيع قبل أن تحتاج إلى شحن.

ومن المحتمل أن تتكامل الميزة مع ميزة Bedtime الحالية في نظام التشغيل آي أو إس iOS من خلال تطبيق الساعة.