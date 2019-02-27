كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| سباق خدمات الجيل الخامس 5G في معرض برشلونة العالمي للهواتف النقالة

تقنية الجيل الخامس في عالم الاتصالات وأحدث التطورات في هذا المجال من السمات الأبرز في المعرض العالمي للهواتف النقالة الذي انطلقت فعالياته الاثنين في مدينة برشلونة الاسبانية بمشاركة حوالي 2000 مؤسسة وأكثر من 100 ألف مشارك في قطاع الاتصالات. معرض برشلونة للهواتف النقالة اختار هذا العام محور “الاتصال الذكي” حيث سيناقش مسائل عدة كالذكاء الاصطناعي، الثورة الصناعية الرابعة، الابتكار والصحة والثقة الرقميتين.

وتتنافس شركات انتاج الهواتف النقالة لتقديم أفضل ما لديها من التقنيات لاستقبال خدمات الجيل الخامس للهواتف المحمولة، وهو ما يدفع مصنعي الأجهزة الذكية لتطوير هواتفها الذكية لتتمكن من استقبال تقنية الجيل الخامس للمحمول.

ويرى المختصون أنّ تكنولوجيا الجيل الخامس ستساهم في احداث ثورة كبيرة غي مجال استخدام الروبوتات حيث تشير تقارير إلى أنها ستساهم في اتصال الآلات مع بعضها البعض، بحسب موقع “يورو نيوز”.

من المعروف أنّ الجيل الخامس للهواتف المحمولة سيقدم سرعة عالية لخدمات الإنترنت حيث يؤكد الخبراء أن هذه الخدمة ستكون بضعف سرعة الجيل الرابع بحوالي 200 مرة، أي بنحو 1 جيغابايت في الثانية الواحدة ويمكن للمستخدم تحميل فيلم بشكل فائق الوضوح خلال ثوان قليلة. من جهة أخرى ستساهم السرعة في تقنية الجيل الخامس للهواتف المحمولة في دعم كفاءة السيارات ذاتية القيادة ومعالجة البيانات ونمو سوق الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت كنقل الأحداث والمباريات الكروية بدرجة وضوح وتطوير العديد من الصناعات في مجال الصحة والأجهزة الطبية.

كما ستسمح تقنية الجيل الخامس للهواتف المحمولة للمستخدم بالتحرر تدريجيا من تقنية “الواي فاي”، إذ لن يكون مرغما على الجلوس بمسافة قريبة للغاية من التقنية نظرا للسرعة الأكبر التي يتيحها الجيل الخامس في نقل البيانات.