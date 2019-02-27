تكنولوجيا: Nikon تعلن رسمياً عن الكاميرات الرقمية COOLPIX B600 وA1000

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Nikon عن أحدث إصداراتها من الكاميرات الرقمية COOLPIX B600 وA1000، حيث تأتي هذه الكاميرات بمميزات تدعم المصوريين بآداء أعلى كفاءة في التصوير أثناء الحركة مقارنة بالهواتف الذكية، كما تدعم التكبير البصري.

تقدم Nikon الكاميرات الرقمية الجديدة COOLPIX B600 وA1000 من فئة point-and-shoot، لدعم المستخدم بكفاءة في التصوير أثناء التنقل، حيث تتميز كاميرة B600 بعدسات بطول بؤري 24-1440مم، تدعم تكبير بصري يصل إلى 60 مرة، لتدعم المستخدم بأعلى تغطية في التصوير.

أيضاً تقدم الكاميرة تكبير أعلى يصل إلى 120 مرة مع التكبير Dynamic Fine، هذا إلى جانب نمط تصوير Macro في الكاميرة لتصوير من مسافة قريبة جداً تصل إلى 0.4، كما تأتي كاميرة B600 بمستشعر CMOS بدقة 16 ميجا بيكسل، إلى جانب معالج صور EXPEED يدعم ثبات أعلى في التصوير وتسجيل الفيديو.

كما تتميز الكاميرة بخاصية خفض الإهتزازات في الصورة، وتأتي ب4-axis في Hybrid VR تعمل على خفض التشويش والضبابية في تسجيل الفيديو، كما تأتي تقنية ISO بنسبة حساسية تصل إلى 6400 ليدعم المستخدم للتصوير في الإضاءة قصيرة المدى.

أيضاً تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 1080i60، و 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية بدقة Full HD، كما تأتي كاميرة B600 بزر مخصص للتكبير السريع، وتدعم الكاميرة 19 نمط في التصوير، مع مجموعة من المؤثرات المبتكرة التي يصل عددها إلى 36، إلى جانب نمط تصوير مستمر.

كاميرة B600 تضم تقنية Wi-Fi والبلوتوث مدمجة في الكاميرة، لدعم مشاركة سريعة للملفات مع الهواتف الذكية عن طريق تطبيق SnapBridge.

كاميرة A1000 هي أيضاً إصدار جديد من الكاميرات الرقمية من فئة صوب وصور، تأتي بتصميم أصغر حجماً كما تدعم التكبير أيضاً، مع طول بؤري للعدسات 24-840مم، ودعم تكبير بصري 35 مرة، كما تأتي بعدساتviewfinder إلكترونية، وشاشة بحجم 3 إنش بخاصية اللمس وتدعم الإنحناء.

يمكن للمستخدم مضاعفة تقنية التكبير إلى 70 مرة مع تكبير Dynamic Fine في كاميرة A1000، كما تضم الكاميرة مستشعر CMOS بدقة 16 ميجا بيكسل، مع حساسية إستشعار ISO تصل إلى 6400 نقطة، كما تأتي الكاميرة بعدد 20 نمط للتصوير الثابت.

الكاميرة تدعم تسجيل الفيديو بدقة UHD 4K، كما تعمل خاصية Active D-Lighting في الكاميرة على دعم تصوير بتفاصيل أكثر دقة، كما تأتي خاصية خفض الإهتزازات الإلكترونية لدعم المستخدم في الحصول على صور ثابتة وسلسة.

كاميرة A1000 تأتي بشاشة TFT LCD بحجم 3 إنش تدعم الإمالة حتى 1036k-dot مع خاصية اللمس لدعم المستخدم في إلتقاط الصور أو معاينتها، كما تأتي الكاميرة بتقنية البلوتوث وWi-Fi مدمجة، وتدعم مشاركة الصور على تطبيق SnapBridge.

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